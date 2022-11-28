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У Празі запалили новорічну ялинку та відкрили різдвяні ярмарки
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18:00
Навіть високі ціни не завадили пражанам і гостям столиці відвідати різдвяні ярмарки та стати свідками запалення ялинки на Староміській площі. Це і не дивно, адже пандемія не дозволяла їм це зробити два роки.
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