Роботу у Чехії знайшли майже 160 тисяч біженців, 98 тисяч з них працює досі

Міністерство праці та соціальних справ Чехії повідомило, що кількість працевлаштованих біженців зростає, а тих, хто отримує гуманітарну допомогу від держави, стає менше. Така ж ситуація з так званими внесками солідарності, які компенсують чехам витрати за надання житла біженцям.

Кількість працевлаштованих біженців з України щомісяця зростає. Тоді як у червні їх було близько 68 тисяч, у вересні ця кількість збільшилася до 89 тисяч, а станом на кінець жовтня їх було понад 98 тисяч. За даними міністерства, українці працюють монтажниками або помічниками на будівництві, виробництві, операторами верстатів або у транспортній галузі.

Працівники з України знаходять роботу здебільшого у Середньочеському та Пльзеньському регіонах, де, за даними відомства, працюють 16 684 і 14 347 українців із тимчасовим захистом. Прага є третьою за кількістю працевлаштованих біженців.

«З тих, хто знайшов роботу з тимчасовим захистом, жінки становлять приблизно три чверті», – зазначив міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка. Українки, за його словами, все частіше знаходять роботу у сфері обслуговування.

Роботодавці зацікавлені в роботі іноземців здебільшого на довгострокових та менш кваліфікованих позиціях. «Хороша новина полягає у тому, що на нашому ринку праці знайшлася робота для такої великої кількості людей, які завдяки цьому більше не потребують допомоги держави, а натомість роблять свій внесок», – сказав Юречка.

За даними міністерства, кількість українців, які залежать від державної допомоги, стабільно зменшується. Якщо в серпні її отримувало 173 тисячі людей, то зараз їх стало на 80 тисяч менше. Крім того, значну частину тих, хто отримує пільги, складають діти.

Водночас українці все частіше знаходять власне житло і більше не живуть в чеських родинах. Витрати на допомогу солідарним домогосподарствам за той же період скоротилися приблизно на 12 відсотків.