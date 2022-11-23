Краще без світла, ніж з росіянами. Киянка про життя у знеструмленій столиці

«Всім українцям зараз дуже нелегко, але здається, ми адаптовуємося. Краще без світла і тепла, ніж з росіянами», – пише редакції киянка Марія Сафоненкова. Нам вдається зв'язатися з нею після майже доби мовчання через відсутність світла і перебої зі зв'язком. Зрештою, ми все ж розпитали українку, як виглядає життя у столиці і як кияни призвичаюються до нових умов життя.

Як зазначають українські енергопостачальні компанії, через значне зростання енергоспоживання графіки планових вимкнень у деяких містах часто не діють. Відтак, українцям доводиться годинами жити без світла, води і тепла, а з першим снігом і зниженням температур ситуація ускладнюється.

Як часто вимикають світло у Києві? Чи дійсно його вимикають за графіком?

Якщо завтра буде день, коли світло вимикатимуть за графіком, це означає, що вам пощастило. Зазвичай це стається тричі на добу на три-чотири години. Тоді перед сном ти дивишся розклад і будуєш плани: коли прокинутися, щоб зробити сніданок, помити і посушити феном волосся, включити пральну машинку.

Як тобі вдається поєднувати роботу з відключенням світла?

З роботою складніше. Я – програмістка, працюю віддалено і мені завжди потрібен інтернет. Деколи без електрики вдається попрацювати по стільниковому інтернету, але часто, коли вимикають світло, мобільний зв’язок також зникає. Інколи я біжу до сусіднього торгівельного центра, щоб провести якийсь робочий дзвінок.

Часто це вдається, але стаються і неприємності. Буває, приходиш, наприклад, на фудкорт, сідаєш, а світло зникає і там. Тож робочі питання доводиться відкладати. На щастя, моя компанія дуже лояльно ставиться до такої ситуації.

Як змінилася твоя щоденна рутина, після того, як у Києві почали застосовувати планові відключення світла?

Мені, наприклад, пощастило трохи більше, ніж моїм друзям, адже у мене вдома газова плита. Газ є, а отже, незалежно від відключень електрики, я можу приготувати їжу або, наприклад, підігріти воду.

Якщо хочу піти до спортивної студії, то теж дивлюся розклад відключень. Буває все відповідає, а буває ні. Тоді тренування проходить при свічках, а після ти або миєшся в холодному душі, або їдеш додому в метро брудний і спітнілий. Але це ж не страшно, правда?

Foto: Архів Марії Сафоненкової Тренування при свічках.

Вдома ж ми дістали всі свічки, якими не користувалися раніше, придбали декілька павербенків та LED-світильників, що працюють від USB. Я стала більше читати або ж найбанальніше – раніше лягати спати.

Нещодавно я навіть відвідала стендап. Половину виступу світла не було, мікрофон не працював, комік кричав зі сцени як міг, щоб всі чули. Але це не завадило насолодитися камерною атмосферою, всі сміялися так, що аж щелепа боліла. А що робити, як не сміятися? Не так багато подій зараз викликають радість, тому українці хапаються за будь-яку можливість.

Як зараз виглядає життя в місті?

Деколи я виходжу прогулятися майже неосвітленими вулицями. Але обов'язково з ліхтариком, бо вимикають навіть світлофори. На щастя, завжди знайдеться кав’ярня з генератором, де можна випити гарячої кави, а від такої рутини завжди піднімається настрій.

Foto: Архів Марії Сафоненкової Пітьма у Києві. На фото - неосвітлений двір.