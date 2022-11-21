Чотири тисячі українських військових візьмуть участь у навчаннях у Чехії

До кінця наступного року навчання українських військових у Чехії має пройти в рамках п’ятьох чотирьохтижневих циклів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 військових. Про це після засідання чеського уряду 16 листопада повідомила міністерка оборони Яна Чернохова.

У пропозиції, яку ще мають схвалити обидві палати Парламенту, зазначено, що перший цикл навчань може відбутися вже цього року. Загальна вартість навчання в Чехії оцінюється в 975 мільйонів крон.

Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому буде об'єднано із тренувальною місією, яку вже раніше запустив Євросоюз. Для цього Чехія виділить 55 осіб, які працюватимуть на території інших країн ЄС. Метою є забезпечити навчання до 15 тисяч українців, передусім на базі в Польщі.