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ZprávyУкраїнські новиниЧотири тисячі українських військових візьмуть участь у навчаннях у Чехії

Чотири тисячі українських військових візьмуть участь у навчаннях у Чехії

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Popsuievych, Shutterstock.com

Український військовий. Ілюстраційне фото.

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5:00

У Чехії пройдуть навчання чотирьох тисяч українських військових. Чехії це коштуватиме майже мільярд крон.

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До кінця наступного року навчання українських військових у Чехії має пройти в рамках п’ятьох чотирьохтижневих циклів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 військових. Про це після засідання чеського уряду 16 листопада повідомила міністерка оборони Яна Чернохова.

У пропозиції, яку ще мають схвалити обидві палати Парламенту, зазначено, що перший цикл навчань може відбутися вже цього року. Загальна вартість навчання в Чехії оцінюється в 975 мільйонів крон.

Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому буде об'єднано із тренувальною місією, яку вже раніше запустив Євросоюз. Для цього Чехія виділить 55 осіб, які працюватимуть на території інших країн ЄС. Метою є забезпечити навчання до 15 тисяч українців, передусім на базі в Польщі.

Цього року підготовка українських військових має коштувати 195 мільйонів крон, наступного - 780 мільйонів. Гроші підуть з Міністерства оборони, а після того, як навчання буде передано спеціальній місії ЄС, вони будуть частково відшкодовані з фінансових інструментів Євросоюзу.

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