Збивати дрони, допомагати армії. Чехи збирають кошти на набої для танка «Томаш»

Йдеться про модифіковані позашляховики «Тойота», оснащені двома кулеметами, які здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від атак безпілотників і бомбардувань з повітря.

Проєкт реалізується у співпраці з Посольством України в Чехії та Міністерством оборони Чехії. Кошти надходять на спецрахунок українського Посольства. Транспортування до України забезпечує чеська сторона – Міністерство оборони.

Аби допомогти українській армії у боротьбі з російською агресією, вже раніше чехам вдалося зібрати гроші на танк. «Чехія стала першою країною, де люди зібрали гроші на танк, щоб відправити його проти Путіна», – заявили тоді організатори кампанії «Подарунок для Путіна».