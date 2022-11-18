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ZprávyУкраїнські новиниЗбивати дрони, допомагати армії. Чехи збирають кошти на набої для танка «Томаш»

Збивати дрони, допомагати армії. Чехи збирають кошти на набої для танка «Томаш»

Дарина Дзюба
Foto: Artem Grebenyuk, Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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12:00

Після успішного збору коштів на танк «Т-72» для української армії, який чехи назвали «Томаш», ініціатива «Подарунок для Путіна» збирає кошти на набої та ракети.

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На зібрані гроші команда хоче придбати 15 комплектів мобільної протиповітряної оборони чеського виробництва «Віктор».

Йдеться про модифіковані позашляховики «Тойота», оснащені двома кулеметами, які здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від атак безпілотників і бомбардувань з повітря.

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Проєкт реалізується у співпраці з Посольством України в Чехії та Міністерством оборони Чехії. Кошти надходять на спецрахунок українського Посольства. Транспортування до України забезпечує чеська сторона – Міністерство оборони.

Аби допомогти українській армії у боротьбі з російською агресією, вже раніше чехам вдалося зібрати гроші на танк. «Чехія стала першою країною, де люди зібрали гроші на танк, щоб відправити його проти Путіна», – заявили тоді організатори кампанії «Подарунок для Путіна».

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