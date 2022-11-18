Збивати дрони, допомагати армії. Чехи збирають кошти на набої для танка «Томаш»

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На зібрані гроші команда хоче придбати 15 комплектів мобільної протиповітряної оборони чеського виробництва «Віктор».
Йдеться про модифіковані позашляховики «Тойота», оснащені двома кулеметами, які здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від атак безпілотників і бомбардувань з повітря.
Проєкт реалізується у співпраці з Посольством України в Чехії та Міністерством оборони Чехії. Кошти надходять на спецрахунок українського Посольства. Транспортування до України забезпечує чеська сторона – Міністерство оборони.
Tak jo. Už to asi můžeme říct.😉 Tank T-72 Avenger míří na Ukrajinu. Šťastnou cestu Tomáši! pic.twitter.com/bqVlJd7Ozv— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 20, 2022
Аби допомогти українській армії у боротьбі з російською агресією, вже раніше чехам вдалося зібрати гроші на танк. «Чехія стала першою країною, де люди зібрали гроші на танк, щоб відправити його проти Путіна», – заявили тоді організатори кампанії «Подарунок для Путіна».