Різдвяні ярмарки у Празі: де скуштувати чеську їжу і подивитися вертеп

Якщо ви вже встигли помітити новорічні ліхтарики на вулицях і ялинки у торгівельних центрах чеської столиці, не дивуйтеся. Адже, як і більшість європейців, чехи готуються до зимових свят заздалегідь, а Різдво святкують набагато раніше, ніж в Україні.

Невід'ємною частиною новорічної атмосфери у Чехії є встановлення новорічної ялинки та різдвяні ярмарки. На них ви обов'язково знайдете традиційні різдвяні закуски та делікатеси, вироби ручної роботи або смачні напої, такі як гарячий шоколад, медовина або пряний глінтвейн. Крім того, придбати на них можна і різдвяні подарунки – прикраси, іграшки, біжутерію тощо.

Головна ялинка столиці

Новорічну ялинку у Празі зазвичай встановлюють на Староміській площі. Цього року її прикрасить смерека з Устецького краю, що сягає двадцяти п'яти метрів. Традиційне урочисте відкриття зеленої красуні має пройти вже наступної суботи. Крім того, саме 26 листопада розпочнуться найбільші різдвяні ярмарки на Староміській та Вацлавській площах.

Різдвяні ярмарки 2022

Площа Миру, náměstí Míru

Перша різдвяна ярмарка у Празі відкриється вже цієї неділі на площі Миру. Працюватиме вона щодня з 10 до 19 години і триватиме до 24 грудня. Перед костелом Святої Людмили встановлять чимало кіосків з різноманітними товарами: різдвяними вінками і прикрасами, свічками та іграшками, солодощами та вертепами. Крім того, проходитимуть тут і різдвяні майстер-класи для дітей, театральні вистави та концерти.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Різдвяні ярмарки на площі Миру.

Празький Град, Pražský hrad

З 23 листопада пражани та гості столиці зможуть насолодитися новорічною атмосферою та відвідати різдвяні ярмарки на Празькому Граді на площі U Svatého Jiří. Ярмарка буде відкрита до 6 січня. Працюватиме вона з понеділка по четвер з 9 до 18 години, а з п'ятниці по неділю – з 9 до 19 години.

Андєл, Anděl

Ще одна ярмарка запрацює з 24 листопада до 24 грудня в пішохідній зоні у районі Андєл. На відвідувачів чекає широкий асортимент різдвяних товарів, традиційних продуктів та закусок. Урочисте відкриття ялинки з супровідною програмою відбудеться в першу неділю Адвенту, яку чехи святкуватимуть 27 листопада.

Площа Республіки, náměstí Republiky

Різдвяні ярмарки на площі Республіки просто перед торгівельним центром «Palladium»працюватимуть щодня з 25 листопада до 24 грудня з 10 до 19 години. Як і щороку, організатори обіцяють широкий вибір різдвяних товарів, адвент-вінків і традиційних страв, таких як празька шинка, гарячі каштани, глінтвейн і різдвяне печиво.

Вацлавска площа, Václavské náměstí

З 26 листопада по 6 січня можна буде відвідати різдвяні ярмарки в нижній частині Вацлавської площі. Працюватимуть вони з 10 до 19 години. Купити новорічну продукцію можна буде до 22 години, а кіоски з їжею та делікатесами закриватимуться на дві години пізніше – о 24 годині.

Foto: Shutterstock.com Новорічні інсталяції на Староміській площі у Празі у попередні роки.

Староміська площа, Staroměstské náměstí

Різдвяні ярмарки на Староміській площі відкриються 26 листопада і триватимуть до 6 грудня. Кіоски з товарами працюватимуть з 10 до 22 години, а буфети – до 24 години. Водночас відвідувачі зможуть насолодитися театральними виставами, концертами, виступами дитячих та фольклорних ансамблів на сцені, яку традиційно встановлять на площі. На дітей чекає вертеп, демонстрація традиційних народних ремесел, міні-зоопарк, майстер-класи, а також святкова програма у день Святого Мікулаша або у новорічну ніч.