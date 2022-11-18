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ZprávyУкраїнські новиниCправжня зима наближається: у Чехії очікуються морози і ожеледиця

Cправжня зима наближається: у Чехії очікуються морози і ожеледиця

ČTK, Наталія Драган
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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18:00

Цими вихідними у Чехії значно похолодшає, місцями очікується сніг та ожеледиця.

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Цими вихідними температура повітря в Чехії опуститься до -7 градусів за Цельсієм, а в суботу вдень очікуються морози. Про це йдеться в прогнозі Чеського гідрометеорологічного інституту.

На сьогодні метеорологи прогнозують температуру переважно від 3 до 8 градусів за Цельсієм вище нуля. Лише на північному сході Чехії стовпчики термометрів опустяться до нуля. Ввечері можливе утворення ожеледиці або паморозі в усій північній і східній Чехії та на більшій частині Височіни, а також Середньочеського та Південноморавського країв. До опівночі ожеледиця може з'явитися по всій Чехії. Крім того, місцями очікується до 15 сантиметрів снігу.

Поступово похолодшає й в інших регіонах Чехії. Цієї суботи нічна температура може опуститися до -6 градусів за Цельсієм, а вдень – від -2 до +2 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями очікується сніг. По всій Чехії можлива ожеледиця. Згодом на півночі та північному сході країни проясниться.

Найсильніший мороз, до -7 градусів за Цельсієм, за прогнозами метеорологів, очікується вночі на неділю на північному сході Чехії. Але вдень у неділю буде тепліше, ніж у суботу, температура коливатиметься від одного до 5 градусів вище нуля. Протягом дня буде хмарно, іноді очікується сніг або дощ зі снігом, особливо в західній частині Чехії.

На початку наступного тижня буде переважно хмарно з проясненнями. Пройдуть дощі та змішані опади. Однак, за даними Чеського гідрометеорологічного інституту, температура триматиметься вище нуля і підніметься до 7 градусів за Цельсієм.

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