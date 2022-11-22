Генератори у Чехії майже розпродані. Люди відправляють їх до України

Попит на електростанції зріс у кілька разів ще на початку російського вторгнення. З приходом зими інтерес до них відроджується. Деякі магазини повідомляють про те, що все обладнання розпродано.

«В Україні виникають проблеми з інфраструктурою (Росія її тривалий час інтенсивно бомбила, – ред), і видно, що українці, які тут живуть, купують електростанції та намагаються відправити їх додому», – підтверджує Петр Кочі, генеральний директор магазину «Bauhaus».

Цей товар швидко розпродається. «Електростанцій на ринку бракує. Якби на складі їх було ще більше, то все було б продано», – зазначає він.

Більш дешеві бензинові електростанції розкуповують і на сайтах таких магазинів як «Hornbach» або «OBI». «Попит на електростанції зараз великий. Ми пропонуємо цей товар від двох брендів, і всі зараз розпродані. Ми очікуємо нову доставку товару наприкінці листопада», – розповіла виданню Ольга Долінкова, речниця компанії «HP Tronic Zlín», яка володіє мережею магазинів та інтернет-магазинів «Datart».

«У нашій пропозиції можна знайти портативні та багатофункціональні акумуляторні генератори, які можна використовувати як аварійне джерело живлення вдома або як запасне джерело енергії, наприклад, у кемпінгу. На жаль, наразі всі запропоновані моделі повністю розпродані і доступні тільки під замовлення. Нинішній дефіцит зумовлений насамперед обмеженими поставками від виробників, а також запланованим виготовленням нових моделей на початку наступного року. Бензинових електростанцій у нас немає», – повідомив Міхал Навратіл, директор з продажу та генеральний директор компанії «Electro World».

Зростання попиту на електростанції, а також, наприклад, каністри підтверджують і в інтернет-магазині «Alza». Проте, як зазначає представниця компанії Даніела Чованков, продажі ще не досягли березневих показників. «У жовтні було продано майже вдвічі більше електростанцій, ніж у вересні. Найбільше продаються бензинові електростанції потужністю до 2000 Вт. Деякі товари вже розкуплені, але ми все ще пропонуємо кілька альтернатив», – пояснила вона.

Інтенсивні обстріли української інфраструктури спричиняють відключення електроенергії навіть у районах на заході країни, де зараз не ведуться бойові дії. Ряд некомерційних організацій допомагає тамтешнім мешканцям. Окрім основних продуктів харчування чи бутильованої води в місцях, де не вистачає їжі, вони забезпечують й інше необхідне обладнання.

Наприклад, організація «Людина в біді» возить до України пічки та обігрівачі або надає кошти, на які вони можуть купувати ці речі прямо там.