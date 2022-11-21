Виставка про жахи російської навали в Україні тепер і у Градець-Кралове

17 листопада на центральній площі чеського міста Градець-Кралове стартувала виставка «Історії з України», на якій представлено уламки трьох автомобілів, знищених Росією. За словами директора організації «Пам’ять нації Східної Чехії» Міхала Буреша, виставка викликає багато емоцій і показує, як вторгнення Росії в Україну впливає на життя українців.

«Градець-Кралове – це третє місце, де це (виставка – ред) представлено. Коли ми встановлювали машини, люди зупинялися. Реакція була різною - від лютої ненависті та сильної критики: чому ми показуємо уламки, яких в Чехії повно, і чому ми звертаємо увагу на Україну, коли в інших країнах світу також йдуть війни, до того, що прийшов 16-річний українець і зі сльозами на очах і сказав, що вісім місяців чекає, аби повернутися додому», – повідомив Буреш інформагентству «ČTK».

За його словами, розстріляні та знищені уламки автомобілів з Ірпеня, Бучі та Гостомеля на Київщині є справжнім свідченням війни в Україні.

Крім того, біля машин є і стенди з аудіозаписами, що передають розповіді їхніх власників з місць скоєння злочинів російськими солдатами. Транспортування уламків завдяки своїм партнерам організувала організація «Пам’ять нації», яка з лютого допомагає Україні шляхом збору коштів.

Виставку відвідав і киянин Віталій, який на обгорілий капот автомобіля поклав троянду. Українець розповів, що спочатку не знав про неї, але коли побачив автівки з Батьківщини, пішов до сусіднього торгового центру, щоб купити квітку.

«Вбивають моїх друзів, знайомих, знищують наші міста, український народ. Якщо ми не зупинимо росіян, вони будуть продовжувати і далі. Чечня, Грузія, Україна, це імперіалістичний режим. У мене є родичі в Росії. Після початку війни з ними неможливо говорити, оскільки вони під впливом пропаганди», - сказав «ČTK» Віталій, який за кілька днів повертається до України. «Я буду вічно вдячний Чехії за її підтримку», - додав він.

На початку виставки керівник регіонального розвитку організації «Пам’яті нації» Мартін Крупа нагадав, що війна в Україні – це також війна за суверенітет Чехії.