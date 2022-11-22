«Чом тобі, вороже, не спиться?». Благодійний вечір на допомогу ЗСУ в Празі

26 листопада у празькому театрі «Kolowrat» відбудеться вечір української музики та поезії «Чом тобі, вороже, не спиться?».

На сцені театру виступатимуть талановиті українські актори, які своєю творчістю хочуть підтримати Україну, зібравши кошти на дрон для ЗСУ.

Гостею благодійного вечора буде відома українська музикантка Vitaliia.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Афіша до творчої зустрічі.

«Це буде благодійний квартирник, який має назву моєї однойменної пісні «Чом тобі, вороже, не спиться», яку я написала у березні цього року, через місяць після повномасштабного вторгнення російського війська в Україну. На вечорі я співатиму свої власні та народні пісні, зачитуватиму авторську поезію. Ми плануємо зібрати на дрон для ЗСУ. Віримо, що вдасться, тому сподіваємось на підтримку українців чи, може, навіть чехів», - розповіла вона редакції.

Її пісня «Чом тобі, вороже, не спиться» набрала понад 5 мільйонів переглядів у соціальних мережах. «Комусь пісня допомогла не втратити віру в окупованому місті. Хтось її слухає перед боєм із ворогом. Хтось співає її дітям як колискову. А хтось за допомогою неї після 24 лютого повернув собі музику в життя. Я вірю, що її співатиме не одне покоління наших нащадків. Бо вона підтверджує, що сміх – наша зброя», - пише Vitaliia в своєму профілі в Інстаграмі.

Творча зустріч відбудеться 26 листопада о 18 годині 30 хвилин за адресою Ovocný trh 6, Прага 1.

Вартість квитка - 400 крон.

«Кількість місць – обмежена, тому краще заздалегідь резервуйте своє місце та пишіть на пошту: ukrliteraturnivecer@seznam.cz або direct @inna.bod», - йдеться на сторінці заходу у Фейсбуці.