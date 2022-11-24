«Прага стала для мене другим домом». Українка завдячує Чехії і вірить у відновлення України

«Змінилося все! Того життя, що було, більше немає. Моя родина залишилась в рідному Чорноморську, до Праги зі мною приїхали семирічна донька та четверо моїх учнів. Перші місяці перебування були емоційним пеклом. Я неймовірно сумувала за рідними, друзями та своїми учнями», - розповіла редакції Яна, яка в Україні працювала хореографинею та керівницею Театру танцю «Plastilin».

Однак їй пощастило познайомитися з неймовірною людиною, засновницею та директоркою організації «Танець Прага» Івоною Кроіцмановою. Саме вона надала Яні прихисток, відчуття дому та допомогла залишитись в професії.

«Це була дивовижна зустріч. Коли я приїхала до Праги, то не змогла швидко знайти житло, тому написала колезі з Києва, чи не має він знайомих, у яких можна було б залишитись на ніч. За 15 хвилин мені відповіла Івона, що чекає на нас у себе вдома. Ось так ми і живемо вже майже 9 місяців разом», - згадує українка.

«Танець Прага» надала Яні місце для репетицій і можливість створювати нові проєкти, працювати з українськими дітьми та проводити технічні класи для професійних танцівників. Протягом усього часу українка безкоштовно відвідувала театр «Ponec» та всі їхні заходи, поступово занурюючись у творчий осередок Чехії.

«Я була відкрита для будь-яких можливостей. Спочатку допомагала комунікувати чеським викладачам із українськими дітьми, після почала сама викладати. А вже за два місяці ми створили наш перший проєкт «Focus Ukraine» в рамках фестивалю «Танець Прага»», - розповіла хореографиня.

А далі на Яну чекало все більше і більше роботи: проєкт для фестивалю «Colours Ostrava» в тандемі з канадсько-українською групою «Balaklava bleus», участь у різноманітних заходах, створення дитячого перфомансу тощо.

Foto: З архіву Яни Реутової. Під час репетиції дитячого перфомансу.

За її словами, саме заняття улюбленою справою, яке іноді сягає понад 12 годин на день, допомагає їй впоратися із тугою за Україною. «Робота відволікає, я люблю творити, і це найбільше задоволення для мене, коли бачиш, як народжується вистава, а після - задоволені очі глядача», - розповіла вона.

Українка завдячує своїй родині за підтримку, яка є її потужною силою, що рухає вперед: «У Празі моя сім’я стала набагато більшою. Мої рідні та чеські друзі вірять в мене, мої можливості, тому я просто не маю права їх підвести».

Українцям, які тимчасово перебувають у Чехії, вона бажає вірити в людей та своє майбутнє, використовувати всі можливості, що дає життя. «А всі ці незручності, які ми маємо за кордоном, ніщо, якщо порівнювати з тим, в якому пеклі знаходяться наші військові та мирне населення України. Треба вміти дякувати за те, що ми маємо. А якщо прагнемо більшого, то проявляти ініціативу, бути наполегливими та незламними», - вважає хореографиня.

Яна мріє про повернення до рідного Чорноморська. Каже, навіть уявляє зустріч двох своїх сімей, як вона радітиме і плакатиме, обіймаючи рідних і слухаючи промову президента України про Перемогу.

«Звичайно, я планую повернутися до України, адже це моя Батьківшина. Я мрію про її відновлення і гадаю, що досвід, здобутий саме тут, допоможе мені в цьому. Я дуже вдячна Чехії за підтримку, зокрема Празі, яка стала моїм другим домом», - підсумувала Яна.