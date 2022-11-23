Чехія допоможе Україні подбати про зруйновану культурну спадщину

Міністерство культури спільно з Національним музеєм готують подальшу допомогу Україні задля збереження української культурної спадщини. Чехія планує постачати осушувачі повітря для забезпечення відповідного клімату предметам мистецьких колекцій.

Наразі Чехія закупила 40 таких вологопоглиначів, і нині обговорюється питання їхнього транспортування до України. Про це, як повідомляє інформагентство «ČTK», міністр культури Чехії Мартін Бакса проінформував міністра культури України під час вчорашньої онлайн-зустрічі.

Вже у квітні Міністерство культури виділило зі свого бюджету понад два мільйони крон на придбання та транспортування пакувального матеріалу для евакуації українських музейних предметів. Закупівлю та транспортування забезпечив Національний музей, який має багаторічний досвід допомоги у порятунку культурної спадщини за кордоном. До України пакувальний та реставраційний матеріал попрямував у червні.

З міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком​​ Мартін Бакса говорив перед засіданням Ради міністрів культури в Брюсселі. Чеський міністр повідомив, що міністри культури отримали перелік вимог від української сторони щодо забезпечення безпеки української культурної спадщини напередодні зими, а також у зв’язку із неодноразовими атаками Росії на критичну інфраструктуру України.

Крім того, у Брюсселі обговорюють конкретні пропозиції щодо скоординованої допомоги Україні від окремих країн. Йдеться і про генератори, необхідні українським закладам культури.

«Я також проінформував свого колегу про нещодавно затверджену Програму гуманітарної, стабілізаційної, реконструкційної та економічної допомоги Україні на 2023-2025 роки. Координатором будуть міністерство закордонних справ та промисловості і торгівлі. З 2023 року Міністерство культури хоче залучати підтримку і для порятунку української культурної спадщини. Це дуже важливо для фінансування української культури», – наголосив Бакса.