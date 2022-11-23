Більше часу на освіту в Чехії. Онлайн навчання в Україні буде обмежено

22 листопада міністр освіти Чехії Владімір Балаш та його український колега Сергій Шкарлет підписали двосторонню угоду, яка стосується всіх рівнів освіти. Україна та Чехія взаємно визнаватимуть свої освітні програми та зміст навчання.

За словами чеського міністра освіти, українське онлайн-навчання дітей, які відвідують початкову школу в Чехії, буде обмежено, оскільки уроки у двох школах часто навантажують школярів. У Чехії діти будуть дистанційно вивчати лише українську мову та історію України.

«Більшість предметів, які українські діти вивчають у чеських школах, викладатимуться й надалі та будуть визнані. Крім того, онлайн додаватимуться лише суто українські предмети, як, наприклад, українська мова та історія України. Це зменшить кількість предметів, які викладаються онлайн», – сказав чеський міністр.

З вересня цього року діти українських біженців мають обов’язково відвідувати початкову школу в Чехії. За словами речниці департаменту Анети Леднової, перевірки відвідуваності не входять до сфери відповідальності Міністерства освіти Чехії.

Порушеннями обов'язку відправляти дітей до школи займається Управління соціального та правового захисту дітей. Українським переселенцям, які перебувають у Чехії та не віддають дітей шкільного віку до чеських початкових шкіл, погрожують обмеженням виплати соціальних виплат. Даними щодо виплати грошової допомоги володіє Міністерство праці та соціальних питань.

Крім того, угода між Чехією та Україною передбачає надання стипендій українським студентам, а також заплановані спільні наукові та освітні проєкти. На стипендії виділять 150 мільйонів крон.

За словами чеського міністра, угоду між Чехією та Україною почали готувати ще кілька років тому, але епідемія коронавірусу затримала укладення угоди. Після початку російського вторгнення в Україну документ було змінено, з огляду на поточну ситуацію та умови.

З початку російської агресії в Україні Чехія прийняла близько 80 870 українських учнів та студентів. Згідно з даними Міністерства освіти Чехії, точна кількість біженців з України, які навчаються в чеських школах, буде відома до кінця листопада.