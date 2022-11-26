Чеський Оломоуц збирає допомогу для жителів українських міст

Оломоуцька міська рада продовжує допомагати Україні. Цього разу вона розпочала збір речей, які потребують українці. Пожертувати продукти харчування, засоби гігієни, ковдри, обігрівачі та інше можна в пожежній частині міста у районі Хвалковіце до 9 грудня.

«Ми хочемо допомогти безпосередньо на місці, тому що це завжди найкращий вид підтримки. Будь-яка допомога, навіть невелика, наприклад, упаковка макаронів, може допомогти українцям», - сказав інформагентству «ČTK» мер міста Мірослав Жбанек.

Через російську агресію українські домогосподарства залишилися без світла, води та тепла, під загрозою є і робота лікарень. Передусім їм потрібні електростанції, електричні обігрівачі прямого нагріву, які можна підключати до резервних агрегатів, газові та дизельні обігрівачі, спальні мішки, пледи, продукти тривалого зберігання, дитяче харчування та предмети гігієни.

Складна ситуація склалася у місті Чернівці, яке має опікуватися тисячами переселенців зі сходу України. Наразі ситуація ускладнюється непрацюючою інфраструктурою і важкодоступністю ряду основних продуктів харчування та обладнання для зимового сезону.

«Це особливо критична фаза війни, коли наші вороги (росіяни - ред.) намагаються позбавити нас базових ресурсів та функціональної інфраструктури протягом майбутньої зими. Тому будь-яка допомога, яка допоможе нашим мешканцям пережити зиму у своїх домівках, є для нас надзвичайно цінною», – зазначив чернівецький міський голова Роман Клічук.

Через припинення енергопостачання гуманітарну кризу переживає й Ірпінь. «У холодну осінь і наближення зимових морозів ми повинні забезпечити роботу лікарні, постачання тепла, води та основних потреб жителів міста, які втратили житло та вимушені жити в пунктах тимчасового розміщення. Загалом без води, тепла та охорони здоров’я залишилися 70 тисяч мешканців», - зазначив ірпінський міський голова Олександр Маркушин. За його словами, людям потрібні здебільшого альтернативні джерела енергії, дизельні та бензинові генератори.

На початку березня, незабаром після початку російської навали, Оломоуцька міська рада вже організовувала гуманітарний конвой. Тоді вона відправила до України пледи, спальні мішки, бинти, продукти тривалого зберігання, ліки, медичне обладнання та іншу допомогу на загальну суму 2,1 мільйона крон. Ще 625 тисяч крон із благодійного концерту в Моравському театрі місто передало організації «Post Bellum», яка від їхнього імені придбала захисне обладнання для цивільної оборони. У середині березня вони організували новий збір допомоги Україні, а в липні відправили повністю обладнаний санітарний автомобіль.