Прага подарує Україні обігрівачі, електростанції та медичне приладдя

Найближчим часом чеська столиця надішле до Києва та Миколаєва 626 дизельних обігрівачів, 18 електростанцій і медичні товари. Зокрема до української столиці буде відправлено 400 обігрівачів і 10 електростанцій, до Миколаєва - 226 обігрівачів і 8 електростанцій.

За словами мера Праги Зденека Гржіба, закупівельна вартість обладнання становить 15 мільйонів крон. «Наразі вирішується спосіб транспортування», - сказав він, додаючи, що обладнання займе 350 європіддонів.

Також депутати ухвалили рішення про надання Україні медичного приладдя на суму приблизно три чверті мільйона крон. До України відправлять медичні маски, рукавички, захисні окуляри та щитки, а також термометри, голки і шприци. Медичне приладдя, за словами міського голови Праги, отримає Центр громадського здоров'я при МОЗ України.

Зазначається, що спочатку Управління служб Праги, що є донорською організацією міста, придбало обладнання для вирішення кризових ситуацій у столиці. Але така підтримка Україні ніяк не загрожуватиме готовності Праги до них. «Для розуміння – це обладнання, яке не використовувалося багато років і застаріває», – йдеться в документі. В управлінні міста залишиться 140 обігрівачів і 2 електростанції.