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ZprávyУкраїнські новини«Тиждень спорту». Прага готує різдвяний подарунок для містян

«Тиждень спорту». Прага готує різдвяний подарунок для містян

Наталія Драган

Ілюстраційне фото.

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18:00

Щороку Прага організовує для мешканців міста безкоштовний захід «Тиждень спорту», в якому беруть участь кілька десятків столичних спортивних майданчиків.

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Традиційно в останній тиждень року, з 25 по 31 грудня, Прага запрошує взяти участь у безкоштовному заході «Тиждень спорту».

Foto: https://prahasportovni.eu/

Афіша до заходу.

У жителів та гостей столиці знову з'явиться можливість безкоштовно тренуватися, а також спробувати себе в різних видах спорту. Наприклад, у пляжному волейболі, бейсболі, скелелазінні, спінінгу або навіть міні-гольфі.

«Займайтеся спортом, плавайте, грайте в сквош або підбирайтеся на стіну для скелелазіння - і все це безкоштовно! Щозими Прага готує для вас різдвяний подарунок у вигляді безкоштовного заходу «Тиждень спорту»», - йдеться на сайті проєкту.

У заході візьмуть участь десятки тисяч спортивних об'єктів Праги, які вирішили безкоштовно приєднатися до «Тижня спорту» і у такий спосіб надати жителям та гостям столиці вільний доступ до своїх майданчиків.

На деякі спортивні об'єкти потрібне бронювання, яке можна здійснити за телефоном або через інтернет, зазначають організатори заходу.

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