«Тиждень спорту». Прага готує різдвяний подарунок для містян

Традиційно в останній тиждень року, з 25 по 31 грудня, Прага запрошує взяти участь у безкоштовному заході «Тиждень спорту».

Foto: https://prahasportovni.eu/ Афіша до заходу.

У жителів та гостей столиці знову з'явиться можливість безкоштовно тренуватися, а також спробувати себе в різних видах спорту. Наприклад, у пляжному волейболі, бейсболі, скелелазінні, спінінгу або навіть міні-гольфі.

«Займайтеся спортом, плавайте, грайте в сквош або підбирайтеся на стіну для скелелазіння - і все це безкоштовно! Щозими Прага готує для вас різдвяний подарунок у вигляді безкоштовного заходу «Тиждень спорту»», - йдеться на сайті проєкту.

У заході візьмуть участь десятки тисяч спортивних об'єктів Праги, які вирішили безкоштовно приєднатися до «Тижня спорту» і у такий спосіб надати жителям та гостям столиці вільний доступ до своїх майданчиків.