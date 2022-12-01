Чехія планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2024 року

Згідно з чинними правилами, тимчасовий захист для переселенців з України має тривати щонайбільше до кінця березня наступного року. Однак, за словами міністра внутрішніх справ Чехії, поточна ситуація в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися на Батьківщину найближчим часом.

Тимчасовий захист дає українцям доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Продовження захисту потребуватиме спочатку електронної, а потім особистої реєстрації. За словами Віта Ракушана, це також дозволить чеським установам дізнатися, скільки біженців ще перебуває на території країни.

«Ми використаємо це для збору всіх необхідних даних, і на основі цього будемо працювати над іншими програмами адаптації та інтеграції», – сказав Ракушан.

Станом на 30 жовтня, з початку повномасштабного російського вторгнення Чехія видала українцям 463 804 візи тимчасового захисту. За даними Міністерства внутрішніх справ, останніми днями їх отримують в середньому сотні переселенців на день.

Перегляд системи підтримки

До середини січня чеське Міністерство праці має запропонувати, як з квітня працюватиме система пільг для біженців. За словами Віта Ракушана, до кінця березня центрами допомоги для новоприбулих опікуватимуться регіони, після чого їхню роботу виконуватиме держава.

Біженцям із візою тимчасового захисту держава виплачує гуманітарну допомогу в розмірі 5 тисяч крон на придбання найнеобхіднішого для початку життя в Чехії. Новоприбулі можуть отримувати пільги повторно, але максимум протягом подальших п'яти місяців. Допомогу не виплачують тим, хто має проживання з харчуванням та зручностями.

Переселенці з України, які перебувають у Чехії більше шести місяців і потребують допомоги, можуть подати заявку на отримання додаткової допомоги. З шостого місяця після отримання тимчасового захисту доросла особа може отримувати суму, що дорівнює прожитковому мінімуму, тобто 4620 крон. Для дітей та молоді віком до 18 років вона становить 3320 крон. Крім того, центри зайнятості виплачують так званий внесок солідарності тим, хто безкоштовно розміщує біженців вдома або у своїй вільній квартирі не менше 16 днів на місяць.

«До 15 січня Мінпраці має представити нову систему, згідно з якою з 1 квітня надаватимуться виплати та внески. Другий рік буде проходити за новими правилами», – зазначив Віт Ракушан.

Уже раніше міністр праці Маріан Юречка заявив, що чеська соціальна система не буде повністю відкрита для біженців. За його словами, головна причина полягає в тому, що влада не зможе впоратися з таким натиском з точки зору кадрів і технологій. Тому Чехія продовжить виплату гуманітарної допомоги для біженців.