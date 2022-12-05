Українські військові прибули до Чехії. З навчанням тут їм допомагатиме армія

На військовому полігоні в Оломоуцькому регіоні українські військові вже проходять планові навчання. Про це у неділю повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржегка.

За даними видання, з міркувань безпеки міністерство не повідомило точну кількість військових або інформацію про те, коли саме вони прибули до Чехії.

«Українські військові вже перебувають у Чехії на військовому полігоні «Лібава» на планових навчаннях», – зазначив Ржегка. За словами директора з комунікацій Міністерства оборони Давіда Яреша, солдати перебувають у Чехії для проведення навчань в рамках співпраці, яку уряд схвалив у листопаді. «Вони допомогли підготувати безперервне навчання, яке розпочинається відповідно до мандату, виданого парламентом Чеської Республіки», – підтвердив він.

Пізніше військові оприлюднили кілька фотографій з навчань. «Ми тренуємо українських військових на полігоні «Лібава». Метою є, аби Збройні Сили України були здатні самостійно проводити бойові операції та ефективно захищати свою територію та суверенітет. Це загальноєвропейські зусилля в рамках місії ЄС. Ми робимо це і для нашої оборони», – зазначено у Твіттері чеської армії.

Na Libavé trénujeme ukrajinské vojáky. Cílem je, aby ozbrojené síly Ukrajiny byly schopné samostatně vést bojové operace a efektivně bránily své území a suverenitu. Je to celoevropské úsilí pod hlavičkou asistenční mise EU. Děláme to taky pro naši obranu. #StandWithUkraine pic.twitter.com/siZpGzP45n — Armáda ČR (@ArmadaCR) December 4, 2022

Минулого тижня обидві палати Парламенту узгодили пропозицію про те, що до кінця наступного року в Чехії зможуть навчатися до 4 тисяч українських військових. Навчання проходитимуть в рамках п’ятьох чотирьохтижневих циклів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 військових.