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Українські військові прибули до Чехії. З навчанням тут їм допомагатиме армія

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Загалом навчання у Чехії мають пройти чотири тисячі українських військових. Ілюстраційне фото.

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12:30

Як повідомляє сервер «iDnes.cz», перші українські військові вже прибули до Чехії та розпочали навчання на полігоні «Лібава».

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На військовому полігоні в Оломоуцькому регіоні українські військові вже проходять планові навчання. Про це у неділю повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржегка.

За даними видання, з міркувань безпеки міністерство не повідомило точну кількість військових або інформацію про те, коли саме вони прибули до Чехії.

«Українські військові вже перебувають у Чехії на військовому полігоні «Лібава» на планових навчаннях», – зазначив Ржегка. За словами директора з комунікацій Міністерства оборони Давіда Яреша, солдати перебувають у Чехії для проведення навчань в рамках співпраці, яку уряд схвалив у листопаді. «Вони допомогли підготувати безперервне навчання, яке розпочинається відповідно до мандату, виданого парламентом Чеської Республіки», – підтвердив він.

Пізніше військові оприлюднили кілька фотографій з навчань. «Ми тренуємо українських військових на полігоні «Лібава». Метою є, аби Збройні Сили України були здатні самостійно проводити бойові операції та ефективно захищати свою територію та суверенітет. Це загальноєвропейські зусилля в рамках місії ЄС. Ми робимо це і для нашої оборони», – зазначено у Твіттері чеської армії.

Минулого тижня обидві палати Парламенту узгодили пропозицію про те, що до кінця наступного року в Чехії зможуть навчатися до 4 тисяч українських військових. Навчання проходитимуть в рамках п’ятьох чотирьохтижневих циклів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 військових.

Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому буде об'єднано із тренувальною місією, яку вже раніше запустив Євросоюз. Загальна вартість навчання в Чехії оцінюється в 975 мільйонів крон. Як заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, під час навчання українських військових новий досвід отримає і чеська армія.

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