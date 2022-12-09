Де у Празі знайти цілодобову аптеку швидкої допомоги?

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Згідно з даними Чеської фармацевтичної палати, у країні працює менше двох десятків нічних аптек швидкої допомоги. Їх бракує в Карловарському, Устецькому, Ліберецькому, Середньочеському, Пардубіцькому і Злінському краях та у Височині.
З понеділка Буловська університетська лікарня (Na Bulovce) скоротить графік роботи аптеки екстреної допомоги через недостатню кількість фармацевтів. Тепер аптека не працюватиме вночі, а лише з 7 до 20 години.
«Ми були змушені обмежити роботу через дефіцит фармацевтів», - зазначив заступник директора Буловської університетської лікарні і фармацевт Павел Шроуб. За його словами, на чеському ринку праці дуже складно знайти нових фармацевтів, які б працювали у нічні зміни.
Згідно з інформацією на сайті муніципалітету Праги, аптеки з екстреною нічною допомогою розташовані у таких районах столиці:
- Аптека на Площі миру (Náměstí Míru) за адресою Belgická 37
- Аптека при Томаєровій лікарні (Thomayerova nemocnice) за адресою Vídeňská 800
- Аптека при лікарні Мотол (Fakultní nemocnice v Motole) за адресою V Úvalu 84
- Аптека «BERYTOS» за адресою Vítězné nám. 997/13
- Аптека «BENU» за адресою Fr. Křížka 22
- Аптека при лікарні На Франтішку (Na Františku) за адресою Na Františku 847/8
- Аптека «Šustova» за адресою Šustova 1930/2
- Аптека у районі Малешіце за адресою Plaňanská 573/1
Для близько 9,2 мільйона людей, які проживають за межами столиці, є ще вісім нічних аптек швидкої допомоги. Згідно з даними Чеської фармацевтичної палати, в Остраві та Плзені їх дві, а у містах Чеське Будейовице, Брно, Оломоуц та Градець-Кралове – по одній.