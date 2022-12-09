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ZprávyУкраїнські новиниДе у Празі знайти цілодобову аптеку швидкої допомоги?

Де у Празі знайти цілодобову аптеку швидкої допомоги?

ČTK, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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12:30

Де у Празі знайти цілодобову аптеку швидкої допомоги? Розповідаємо у нашому матеріалі.

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Згідно з даними Чеської фармацевтичної палати, у країні працює менше двох десятків нічних аптек швидкої допомоги. Їх бракує в Карловарському, Устецькому, Ліберецькому, Середньочеському, Пардубіцькому і Злінському краях та у Височині.

З понеділка Буловська університетська лікарня (Na Bulovce) скоротить графік роботи аптеки екстреної допомоги через недостатню кількість фармацевтів. Тепер аптека не працюватиме вночі, а лише з 7 до 20 години.

«Ми були змушені обмежити роботу через дефіцит фармацевтів», - зазначив заступник директора Буловської університетської лікарні і фармацевт Павел Шроуб. За його словами, на чеському ринку праці дуже складно знайти нових фармацевтів, які б працювали у нічні зміни.

Згідно з інформацією на сайті муніципалітету Праги, аптеки з екстреною нічною допомогою розташовані у таких районах столиці:

  • Аптека на Площі миру (Náměstí Míru) за адресою Belgická 37
  • Аптека при Томаєровій лікарні (Thomayerova nemocnice) за адресою Vídeňská 800
  • Аптека при лікарні Мотол (Fakultní nemocnice v Motole) за адресою V Úvalu 84
  • Аптека «BERYTOS» за адресою Vítězné nám. 997/13
  • Аптека «BENU» за адресою Fr. Křížka 22
  • Аптека при лікарні На Франтішку (Na Františku) за адресою Na Františku 847/8
  • Аптека «Šustova» за адресою Šustova 1930/2
  • Аптека у районі Малешіце за адресою Plaňanská 573/1

Для близько 9,2 мільйона людей, які проживають за межами столиці, є ще вісім нічних аптек швидкої допомоги. Згідно з даними Чеської фармацевтичної палати, в Остраві та Плзені їх дві, а у містах Чеське Будейовице, Брно, Оломоуц та Градець-Кралове – по одній.

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