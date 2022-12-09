Де у Празі знайти цілодобову аптеку швидкої допомоги?

Згідно з даними Чеської фармацевтичної палати, у країні працює менше двох десятків нічних аптек швидкої допомоги. Їх бракує в Карловарському, Устецькому, Ліберецькому, Середньочеському, Пардубіцькому і Злінському краях та у Височині.

З понеділка Буловська університетська лікарня (Na Bulovce) скоротить графік роботи аптеки екстреної допомоги через недостатню кількість фармацевтів. Тепер аптека не працюватиме вночі, а лише з 7 до 20 години.

«Ми були змушені обмежити роботу через дефіцит фармацевтів», - зазначив заступник директора Буловської університетської лікарні і фармацевт Павел Шроуб. За його словами, на чеському ринку праці дуже складно знайти нових фармацевтів, які б працювали у нічні зміни.

Згідно з інформацією на сайті муніципалітету Праги, аптеки з екстреною нічною допомогою розташовані у таких районах столиці:

Аптека на Площі миру (Náměstí Míru) за адресою Belgická 37

Аптека при Томаєровій лікарні (Thomayerova nemocnice) за адресою Vídeňská 800

Аптека при лікарні Мотол (Fakultní nemocnice v Motole) за адресою V Úvalu 84

Аптека «BERYTOS» за адресою Vítězné nám. 997/13

Аптека «BENU» за адресою Fr. Křížka 22

Аптека при лікарні На Франтішку (Na Františku) за адресою Na Františku 847/8

Аптека «Šustova» за адресою Šustova 1930/2

Аптека у районі Малешіце за адресою Plaňanská 573/1