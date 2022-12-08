Чехією шириться грип. Без тесту його практично не відрізнити від ковіду

Застуда, нежить або кашель. На початку тижня чеські лікарі оголосили про спалах епідемії респіраторних захворювань у Південній Моравії. На 100 тисяч населення там зафіксували 2048 випадків.

У Центральній Чехії в п'ятницю було зафіксовано 1455 випадків на 100 тисяч жителів, а в Празі, згідно з даними станом на вівторок, кількість хворих зросла на 11,5 відсотка і близька до показника сезону 2019/2020.

Директорка протиепідемічного відділу Південноморавської гігієнічної станції Рената Цюпек зазначила, що десяту частину випадків захворювання в регіоні становить грип. За прогнозами експертів, цього року епідемія може спалахнути раніше, ніж у передпандемічні роки.

«Два роки тут практично не було грипу завдяки санітарно-гігієнічним заходам, яких ми вживали через ковід – соціальній ізоляції, соціальному дистанціюванню, носінню масок», – зазначає в інтерв’ю для Seznam Zprávy голова Асоціації лікарів загальної практики Петр Шонка.

Грип та інші вірусні захворювання цього року прийшли раніше, ніж у попередні роки. У Південній Моравії експерти вже говорять про епідемію респіраторних захворювань. Наскільки ситуація серйозна?

Я не можу коментувати ситуацію по всій республіці. Я можу оцінити її лише на основі того, що бачу у своїй приймальні. І це поки не перевищує того, що я б вважав стандартним для цієї пори року. Так, випадків респіраторних захворювань стало більше, проте сказати, скільки з них випадків грипу, я не можу, тому що зазвичай на нього не тестують.

Яка причина цього?

Інформація про те, грип це чи ні, не змінює лікування та підхід до пацієнта. Ми однаково ставимося до всіх людей із респіраторними захворюваннями, за винятком, звичайно, ковіду. Загалом я б не сказав, що нинішня ситуація трагічна.

Чи можна сказати, що решту Чехії чекає такий сценарій, як на півдні Моравії?

Це трохи схоже на ворожіння на кришталевій кулі. Республікою йде хвиля респіраторних захворювань, і завжди у одних регіонах хворіють більше, ніж в інших. Можна очікувати, що епідемія поступово спалахне всюди. На це впливає погода, а також передріздвяний період, коли люди частіше бачаться, а це ідеальний час для поширення хвороб.

Як найефективніше запобігти грипу?

Робити те, про що завжди говорять лікарі: вести здоровий спосіб життя, збалансовано харчуватися, достатньо спати, їсти багато фруктів. У цей період також варто додавати вітамін С у вигляді деяких добавок. І, звичайно, уникати великих скупчень людей.

Носити респіратор також не соромно, наприклад, у громадському транспорті або в ситуаціях, коли ви зустрічаєте велику кількість людей у ​​закритому просторі. Особливо, коли ви бачите, що хтось має ознаки респіраторної інфекції. Звичайно, ми також повинні дотримуватися елементарних правил гігієни. Багато залежить і від тих, хто вже має ознаки захворювання.

Як їм потрібно поводитись?

Повністю ізолюватися, не ходити на роботу і заходи, обмежити контакти до необхідного мінімуму. А в ситуаціях, коли вони з якихось причин не можуть цього зробити, потрібно носити респіратор. На жаль, щодня ми бачимо багато хворих людей, які приходять до приймальні без нього.

Коли доцільно робити щеплення від грипу і кому б ви його порадили?

Ще точно не пізно, зараз саме час. Я б рекомендував це практично всім. Найбільше, звичайно, людям з групи ризику, тобто людям похилого віку.

А також людям з хронічними захворюваннями, діабетикам, і, звичайно ж, тим, у кого з якихось причин ослаблений імунітет.

А як щодо дітей?

Я не педіатр, але всім дітям можна робити щеплення. В першу чергу тим, хто страждає на якесь хронічне або респіраторне захворювання.

Як потрібно лікуватися, коли ви вже захворіли на грип?

Звичайно, самолікування можливе для здорових і молодих людей. Важливо не йти хворими на роботу, а дійсно лежати і пропотіти. Крім того, потрібно пити багато рідини, використовувати відхаркувальні та противірусні засоби, які є в аптеках, знижувати температуру парацетамолом або ібалгіном.

Коли час звернутися до лікаря?

Якщо людина лежатиме і її стан не покращиться протягом трьох днів, слід звернутися до лікаря. Звичайно, тривожною є ситуація, коли у вас висока температура, яку неможливо збити препаратами, про які я говорив, або коли у вас проблеми з диханням.