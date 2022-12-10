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У Чехії відкрили різдвяний збір для українських військових

Наталія Драган
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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10:00

Чеський громадський центр «Світло» хоче привітати українських воїнів із прийдешнім Різдвом та висловити їм вдячність за боротьбу з російським агресором.

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У громадському центрі «Світло» триває збір «Різвяної колекції» для українських військових, які на передовій захищають Україну від російської агресії. Долучитися до акції може кожен, хто прагне допомогти Україні.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Анонс до заходу.

«У такий спосіб ми хотіли висловили українським військовим нашу підтримку та вдячність за боротьбу за всіх нас. Сподіваємося, що цей збір буде хоча б невеликою заміною соціального контакту, якого не вистачає хлопцям на фронті. Тому ми хочемо включити до нього різдвяні листівки ручної роботи і дитячі малюнки», - зазначили організатори проєкту.

Водночас вони пропонують привітати бійців з прийдешнім Різдвом, надіславши разом з листівками та малюнками власноруч спечені пряники. «Ми гадаємо, що домашні смаколики будуть приємною несподіванкою на фронті, де солдати харчуються переважно продуктами швидкого приготування. Якщо ви захочете принести пряники, просимо загорнути їх в алюмінієву фольгу або целофан для кращого зберігання та подальшого транспортування. Речі з «Різвяної колекції» наші волонтери повезуть до України», - розповіли організатори редакції.

Принести листівки та пряники можна до інформаційного пункту «Світла» щопонедіка та щоп'ятниці з 11 до 19 години. Потрапити до нього можна або через окремий вхід з Мalé náměstí 9/5, або через Skautský institut на Староміській площі (вхід на другому поверсі в кінці коридору).

Збір триватиме до 16 грудня.

Дізнатися детальніше про захід можна за посиланням.

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