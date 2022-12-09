У понеділок запрацює новий центр довгострокової підтримки біженців у Празі

У понеділок, 12 грудня, муніципалітет Праги спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) відкриють центр довгострокової підтримки біженців з України. За словами мера міста Зденєка Гржіба, центр надаватиме необхідні послуги тим, хто вже деякий час перебуває у Празі. Столиця фінансуватиме центр із 333 мільйонів крон, які вона отримала від фонду для подолання міграційної кризи.

«Ми зосереджуємося на системному вирішенні наслідків міграційної кризи, тому відкриваємо центр подальшої підтримки, який співфінансуватиме ЮНІСЕФ», – сказав міський голова.

Координаторкою центру буде Геті Мубін з Організації допомоги біженцям, яка протягом останніх місяців координувала допомогу некомерційних організацій на головному залізничному вокзалі Праги.

Спочатку центр працюватиме у пробному режимі. Його співробітники допомагатимуть українцям із житлом, забезпеченням школи чи соціально-юридичними консультаціями. За словами координаторки, центр буде надавати послуги всім біженцям без огляду на тип їхньої візи.

Від початку російської агресії в Україні до Праги приїхало приблизно 100 тисяч людей, зокрема понад 30 тисяч дітей. За період своєї діяльності Регіональний центр допомоги Україні у Височанах (KACPU), який допомагає біженцям з оформленням посвідок на проживання, медичним страхуванням та іншими питаннями, зареєстрував близько 113 тисяч українців.

Проте деякі біженці не залишаються в Празі, а переїжджають до інших країн, наприклад, до Німеччини. Центр допомоги у Височанах більше не пропонує українцям житло в міських квартирах і гуртожитках через відсутність місць.