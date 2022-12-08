Галерею «Plato» в Остраві прикрасила незвичайна чесько-українська інсталяція

Цікаву інсталяцію створила художниця Гана Пухова разом із чеськими та українськими дітьми. Такі нетрадиційні ялинки митці створюють вже з 2014 року. Цього разу чеська художниця не розглядала ялинку як об’єкт. Разом із дітьми вона створила та прикрасила скатертину, яку потім накривали на святковий стіл. «Під час оздоблення полотна готувалися чеські та українські святкові страви. Потім їх подавали», – розповіла речниця галереї Андреа Черна.

Крім того, інсталяцію з назвою «Дома» художниця підготувала з чотирма ученицями Остравської середньої школи мистецтв. Цьогорічна ялинка підкреслює момент зустрічі та відчуття дому. «Ми хочемо зустрітися не лише з людьми з нашої галереї та жителями Острави, а й з тими, хто був змушений залишити свої домівки через війну, і висловити їм нашу підтримку», – розповіла кураторка Едіт Єржабкова.

Водночас галереї допомагають дві українки з Центру сучасної культури в Дніпрі, які вимушено втекли до Чехії та знайшли прихисток в Остраві. Це художниці Катя Скіпочка та Аліна Стаменова, які і готували традиційні українські страви для святкового столу.

Українському центру сучасної культури в Дніпрі галерея запропонувала реалізувати частину програми у своїх приміщеннях. Тож разом вони готують виставку, яку можна буде відвідати з лютого по квітень наступного року. Головною темою виставки є деколонізація України, її психосоціальний опір та пошук повоєнної ідентичності. Участь у виставці візьмуть 15 українських художників і художниць.