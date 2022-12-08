«Мами з України» запрошують на майстер-клас із виготовлення новорічних прикрас

Цієї суботи, 10 грудня, о 12 годині у празькому «Bio Oko» розпочнеться благодійний ярмарок «F.A.R. Flea Market». На ньому можна буде придбати новорічні подарунки, предмети ручної роботи, витвори мистецтва та книги, одяг та аксесуари секонд-хенду. Усі присутні матимуть можливість пригоститися смачними пирогами від української бабусі Валентини.

«Також у рамках «Flea Market» кожен може зробити свій внесок у будівництво нового житла для сімей в Україні (проєкт «Repair Together») або написати листа російським політв’язням, які були несправедливо засуджені путінським режимом (рух «Vesna»)», - йдеться на сторінці заходу.

Цьогоріч у «Flea Market» візьме участь і чеський проєкт «Mámy z Ukrajiny» (Мами з України), який організовує майстер-клас із виготовлення новорічних прикрас з українкою Наталією Сєрковою.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Афіша до заходу.

У Києві Наталія працювала майстром манікюру, а згодом керувала власним салоном краси. Про свою участь у проєкті «Мами з України» вона каже: «Якщо я сидітиму і нічого не робитиму зі своїми навичками та досвідом, я не знайду хорошої роботи, яка б відповідала моїй кваліфікації і приносила мені задоволення. Цей проєкт дозволяє налагодити нові контакти і заявити про себе: це я, я тут, і я можу багато чого».

Foto: З архіву Франтішки Ганоушкової. Ведуча майстер-класу Наталія Сєркова.

За словами координаторки проєкту «Мами з України» Франтішки Ганоушкової, Наталія – головна креативна персона проєкту, вона із задоволенням створює речі своїми руками - українські писанки, сумочки, кошики тощо.

«На майстер-класі ми разом із Наталією створимо новорічні прикраси двома особливими техніками. Однією з них є в’язання гачком, завдяки якій створюються чудові орнаментальні прикраси. Друга техніка - макраме, в якій ми виготовимо гарних текстильних янголят», - розповіла вона редакції.

«Мами з України» чекають на зустріч 10 грудня о 14 годині 30 хвилин за адресою Františka Křížka 460, Praha 7.