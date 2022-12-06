«Україна колядує» в Чехії. Різдвяна казка від Ірини Федишин

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Відома українська співачка Ірина Федишин виступить із благодійними концертами «Україна колядує» у містах Чехії.
13 грудня артистка заспіває у Пардубіце, 14-15 грудня - у Брно, 18 грудня - у Карлових Варах, а 19 грудня - у Празі.
Під час концертної програми Ірина Федишин виконає авторські та народні колядки в сучасній обробці, нові пісні, а також улюблені хіти. Виконання музичних композицій прикрасять якраві шоу-номери балету співачки «Balet ID» на тему українських традицій святкування Різдва.
«Не пропустіть цю масштабну подію! «Україна колядує» - це не просто шоу, це справжня різдвяна казка, яка подарує вам багато яскравих емоцій та радість у серці», - йдеться на сайті організатора.
Розклад концертів Ірини Федишин у Чехії
Пардубіце
13 грудня Ірина Федишин виступить з різдвяною музичною програмою в Пардубіце. Концерт відбудеться о 19 годині в «Atrium Palác» за адресою Masarykovo náměstí 2799, Pardubice.
Придбати квитки можна за посиланням.
Брно
14 грудня співачка виступить на благодійній вечері, яка відбудеться о 18 годині в готелі «COURTYARD BY MARRIOTT» за адресою Holandska 12, Brno.
15 грудня вона дасть концерт, який розпочнеться о 19 годині у «První Patro» за адресою Dominikánská 342/19, Brno.
Придбати квитки на концерти можна за посиланням.
Карлові Вари
18 грудня артистка виступить у Карлових Варах. Концерт відбудеться о 19 годині у «Thermal Hotel» за адресою I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary.
Придбати квитки на концерт можна за посиланням.
Прага
19 грудня співачка дасть концерт у Празі. Виступ відбудеться о 20 годині у «DIVADLO HYBERNIA» за адресою Náměstí Republiky 4, Praha 1.
Придбати квитки на концерт можна за посиланням.