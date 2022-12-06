«Україна колядує» в Чехії. Різдвяна казка від Ірини Федишин

Пардубіце

13 грудня Ірина Федишин виступить з різдвяною музичною програмою в Пардубіце. Концерт відбудеться о 19 годині в «Atrium Palác» за адресою Masarykovo náměstí 2799, Pardubice.

Придбати квитки можна за посиланням.

Брно

14 грудня співачка виступить на благодійній вечері, яка відбудеться о 18 годині в готелі «COURTYARD BY MARRIOTT» за адресою Holandska 12, Brno.

15 грудня вона дасть концерт, який розпочнеться о 19 годині у «První Patro» за адресою Dominikánská 342/19, Brno.

Придбати квитки на концерти можна за посиланням.

Карлові Вари

18 грудня артистка виступить у Карлових Варах. Концерт відбудеться о 19 годині у «Thermal Hotel» за адресою I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary.

Придбати квитки на концерт можна за посиланням.

Прага

19 грудня співачка дасть концерт у Празі. Виступ відбудеться о 20 годині у «DIVADLO HYBERNIA» за адресою Náměstí Republiky 4, Praha 1.