Hlavní obsah

Чеський мільярдер вже відновлює Україну та інвестує мільйони крон

Їржі Затлоукал, Дарина Дзюба

«Починаю з нуля». Вона втекла від війни, але життя у Чехії сповнене перешкод

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба

Фото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку

Ленка Гліснікова , Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новини«Україна колядує» в Чехії. Різдвяна казка від Ірини Федишин

«Україна колядує» в Чехії. Різдвяна казка від Ірини Федишин

Наталія Драган
Foto: Фейсбук-сторінка Ірини Федишин.

Українська співачка Ірина Федишин.

Reklama

18:00

Українська співачка Ірина Федишин запрошує всіх на яскраве шоу «Україна колядує». Зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Відома українська співачка Ірина Федишин виступить із благодійними концертами «Україна колядує» у містах Чехії.

13 грудня артистка заспіває у Пардубіце, 14-15 грудня - у Брно, 18 грудня - у Карлових Варах, а 19 грудня - у Празі.

Foto: Фейсбук-сторінка Ірини Федишин.

Афіша до виступу Ірини Федишин у Празі.

Під час концертної програми Ірина Федишин виконає авторські та народні колядки в сучасній обробці, нові пісні, а також улюблені хіти. Виконання музичних композицій прикрасять якраві шоу-номери балету співачки «Balet ID» на тему українських традицій святкування Різдва.

«Не пропустіть цю масштабну подію! «Україна колядує» - це не просто шоу, це справжня різдвяна казка, яка подарує вам багато яскравих емоцій та радість у серці», - йдеться на сайті організатора.

Розклад концертів Ірини Федишин у Чехії

Пардубіце

13 грудня Ірина Федишин виступить з різдвяною музичною програмою в Пардубіце. Концерт відбудеться о 19 годині в «Atrium Palác» за адресою Masarykovo náměstí 2799, Pardubice.

Придбати квитки можна за посиланням.

Брно

14 грудня співачка виступить на благодійній вечері, яка відбудеться о 18 годині в готелі «COURTYARD BY MARRIOTT» за адресою Holandska 12, Brno.

15 грудня вона дасть концерт, який розпочнеться о 19 годині у «První Patro» за адресою Dominikánská 342/19, Brno.

Придбати квитки на концерти можна за посиланням.

Карлові Вари

18 грудня артистка виступить у Карлових Варах. Концерт відбудеться о 19 годині у «Thermal Hotel» за адресою I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary.

Придбати квитки на концерт можна за посиланням.

Прага

19 грудня співачка дасть концерт у Празі. Виступ відбудеться о 20 годині у «DIVADLO HYBERNIA» за адресою Náměstí Republiky 4, Praha 1.

Придбати квитки на концерт можна за посиланням.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Sdílejte článek

Související články

Виставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва

Неймовірні пригоди зі Святим Мікулашем. Куди сходити у Празі?

Де в Празі покататися на ковзанах: найцікавіші локації на повітрі

Український гурт «5'nizza» завітає до Праги

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини