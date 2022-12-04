Hlavní obsah
Виставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва
Reklama
7:00
Майже три сотні вертепів та інших зразків народного мистецтва можна побачити на різдвяній виставці у Віфлеємській каплиці у Празі. Організатори запрошують відвідувачів на святкування справжнього чеського Різдва.
Ukrajinské zprávy - Українські новини
- Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
- Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Související články
Související témata:
Postranní panel
Reklama
Reklama
Наступні новини
Postranní panel
Reklama