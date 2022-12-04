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ZprávyУкраїнські новиниВиставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва

Виставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва

Міхал Шула, Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Виставка вертепів у празькій Віфлеємській каплиці.

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7:00

Майже три сотні вертепів та інших зразків народного мистецтва можна побачити на різдвяній виставці у Віфлеємській каплиці у Празі. Організатори запрошують відвідувачів на святкування справжнього чеського Різдва.

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Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

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