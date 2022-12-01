Звичаї і традиції чеського Різдва: що роблять чехи 24 грудня?

Новорічна ялинка

Як і у багатьох країнах світу, Різдво у Чехії неможливо уявити без прикрашеної пухнастої ялинки, біля якої збираються цілими родинами. Зазвичай це хвойні дерева – ялина, сосна чи ялиця, прикрашені різнокольоровими іграшками та різдвяними вогнями. Вона може бути живою або штучною.

Омела

Ще одним важливим атрибутом чеського Різдва є омела. Гілочка омели належать до традиціних ялинкових прикрас, проте вішають її так, аби під нею можна було пройти або поцілуватися. Вважається, що поцілунок під омелою повинен принести подружжю любов на весь наступний рік, а якщо подарувати її комусь, вона захистить від хвороб і принесе в дім удачу.

Одна з християнських легенд про омелу розповідає про те, що спочатку це було дерево, з якого Йосип зробив колиску для немовляти Ісуса, а пізніше з цього ж дерева був зроблений хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Дерево всохло від сорому і розкололося на гілочки. Тож щоб спокутувати свою провину, воно приносить людям щастя.

Різдвяний вертеп

Вертеп – це зображення сцени народження Ісуса Христа. Зазвичай посередині розташовані ясла, в яких лежить немовля Ісус, навколо нього Марія та Йосип, осел, віл, пастухи з отарою овець і три царі. Такі вертепи у Чехії сьогодні мають багато форм, їх часто роблять з паперу, дерева чи інших матеріалів і ставлять у домівках напередодні Різдва.

Foto: Profimedia.cz Дерев'яний вертеп.

Свята вечеря

У Святвечір, тобто ввечері 24 грудня, чехи сідають до святкової різдвяної вечері. Традиційна вечеря складається з рибної юшки та коропа з картопляним салатом.

Свята вечеря має свої правила – стіл накривають на одного зайвого, на несподіваного гостя, а під час вечері не встають з-за столу, поки всі не завершать прийом їжі. Згідно з повір'ям, той, хто встане під час вечері, наступного року разом з іншими за стіл не сяде. Після вечері під ялинкою розгортають подарунки.

Опівнічна меса

Кульмінацією Різдва є опівнічна меса у церквах, де співають колядки. Відбувається це напередодні свята Різдва Христового, яке припадає на 25 грудня.

Солодощі

Одна з найпоширеніших різдвяних традицій у Чехії є випікання печива. Найчастіше чехи готують солодощі з пісочного тіста, а також випікають різноманітні ванільні булочки чи різдвяні пряники.

Foto: Profimedia.cz Традиційне різдвяне печиво.

Різдвяний хліб або «ваночка»

Так звана «ваночка» (чеською vánočka) належить до традиційних страв чеського Різдва. Її форма нагадує немовля Ісуса в сповитку – декоративному поясі, яким перев’язують пухову ковдру з немовлям. Крім того, вважається, що хрестоподібне плетіння виконує охоронну функцію і захищає від злих сил всіх, хто сидить за столом.

Нарізане яблуко

Після різдвяної вечері чехи мають одну незвичайну традицію – нарізати яблуко. Вони вірять, що якщо розрізати його навпіл і побачити всередині зірку, наступного року вони будуть здорові і щасливі. А якщо замість зірки виднітиметься хрест або черв'як – рік принесе хвороби.

Рідкий свинець

Ще однією різдвяною традицією у Чехії є наливання гарячого свинцю в ємність з водою. Потім отриманий зліпок використовується для передбачення майбутнього. Спеціальні набори для такого ритуалу можна придбати у магазинах.

Човники з горіхів

Популярною різдвяною традицією є пускання човників із волоських горіхів із запаленою свічкою в миску чи таз з водою. Чехи вірять, що вони допоможуть знайти відповіді на питання або передбачити майбутнє. Важливо, аби той, хто задає питання, сам виготовив човник із волоського горіха і пустив його на воду. Кількість таких човників відповідає кількості членів сім'ї. Якщо один віддаляється, той, кому належить відповідний човен, від’єднається від родини, а якщо ні – сім'я буде разом.

Луска коропа

Під час святої вечері чехи кладуть під тарілку луску коропа. Вважається, що риб'яча луска приносить гроші і достаток. Після цього луску носять у гаманці, щоб наступного року у його власника або власниці було багато грошей.

Кидання черевика

Кидання черевика – досить незвична традиція. Дівчина має стояти у коридорі спиною до дверей і закинути через плече черевик чи капці. Якщо носок черевика або капця вказує на двері, це означає, що дівчина вийде заміж і піде з дому, а якщо ні – не знайде чоловіка і залишиться з родиною.

Стук по курнику

Ще одним цікавим звичаєм є стукання по курнику. Якщо незаміжня дівчина стукає по ньому черевиком і з курника закричить курка, дівчина залишиться самотньою, якщо з курника закричить півень, вона скоро вийде заміж.

Прання та розвішування білизни