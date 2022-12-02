Український гурт «5'nizza» завітає до Праги

15 грудня у празькому клубі «Futurum Music Bar» виступить відомий український реггі-хіп-хоп-фанк-гурт «5'nizza».

До складу колективу входять два талановиті артисти - Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, також відомий як SunSay. За час активної творчої діяльності вони випустили три альбоми та склали кілька десятків пісень, які об'єднує тепло, добро та віра у краще.

Foto: https://somewhere.show/ Афіша до концерту.

«Гурт «5'nizza» увірвався в радіомовлення на початку 2000-х з хітами «Я солдат», «Весна», «Ямайка» та багатьма іншими. Щира подача, чіткі тексти та неймовірна енергетика, яку вони створюють своїми піснями, захопили слухачів у всьому світі. Сергій Бабкін та Андрій Запорожець виконають усі найвідоміші хіти гурту. Пропустити таке - собі не пробачити!», - йдеться на сайті організатора концерту.

Концерт відбудеться о 20 годині за адресою Zborovská 7, Praha 5 - Smíchov.