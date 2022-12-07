Загадковий «Сад Фенікса»: виставка світлових інсталяцій у Празі

Фестиваль «Za dveřmi» проходить у Празі вже втретє. Цьогорічна виставка має підзаголовок «Fénixova zahrada» (укр. Сад Фенікса) і проходитиме 10 та 11 грудня у празькому дворику Клементінум, що є однією з перлин столичної архітектури. Виставка працюватиме два дні з 16 до 19 години у Студентському та головному двориках Клементінума. Вхід, як зазначають організатори, буде добровільним.

На відвідувачів чекатимуть інтерактивні світлові інсталяції з квітів, живий спів, а також акробатичні номери. Виступатимуть артисти театрів «V.O.S.A. Theatre» і «Blackout Paradox».

Невід’ємною частиною фестивалю є і так звана хода ангелів Прагою. Цього року зустріти їх можна в околицях Маріанської площі, а також у Празі 7 на Летні чи на Празькому ринку у районі Голешовіце.

Метою цьогорічної виставки є створити враження світу мрій, у якому відвідувачі можуть пересуватися вільно або в супроводі кураторів. Вашими провідниками можуть стати акробати, ходулісти та жонглери в сяючих костюмах.

Вперше фестиваль відбувся у 2020 році. У відповідь на обмеження проведення театральних вистав під час пандемії коронавірусу організатори створили її просто неба. Формат живих та інтерактивних інсталяцій виявився вдалим, і наступного року виставка поповнилася новими інсталяціями та перформансами.

Цьогорічний фестиваль проводиться у співпраці з Національною бібліотекою Чехії та за фінансової підтримки мерії міста та району Прага 7.