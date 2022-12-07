Застосунок «TAP2U»: надійний перекладач у вашому мобільному

Новий мобільний застосунок «TAP2U» створили волонтери, які навесні допомагали біженцям з України, у співпраці з командою «CUIP». Про це журналістам повідомили засновники та представники проєкту.

На їхню думку, «TAP2U» дозволить поєднати людей, які вміють перекладати різними мовами, з тими, кому цей переклад потрібен. Водночас користувачі матимуть можливість оцінити та відредагувати переклад у додатку.

Ті, хто перекладають додані тексти або оцінюють та редагують переклади, отримують бали за досвід та активність. За словами головного розробника додатку Ондржея Ганоуска, у майбутньому їх мають нагородити і фінансово.

«Наразі ми перебуваємо на етапі, коли, використовуючи окремі проєкти, наприклад, «Перекладемо чеську гастрономію», набираємо перекладачів для програми та розширюємо мовне портфоліо. Наступним кроком буде прямий зв’язок між запитувачем і перекладачем за допомогою аудіо- чи відеодзвінка», – зазначив один із засновників проєкту Ярослав Вавржіна.

Ідея створення перекладача в мобільному телефоні виникла як бажання допомогти українським переселенцям. Навесні викладач та студент факультету мистецтв Карлового університету Їржі Дейл координував транспортування біженців та матеріальну допомогу на прикордонному переході Убля між Словаччиною та Україною. Після повернення до Чехії він разом з іншими волонтерами шукав спосіб продовжувати допомагати українцям. Команда дійшла висновку, що не вистачає інструмента, який би допомагав подолати мовний бар’єр. Створення проєкту підтримав Карлів університет на чолі з ректоркою Міленою Кралічковою, а також дочірньою компанією університету «CUIP».