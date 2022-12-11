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ZprávyУкраїнські новиниЧеська організація «Людина у біді» надала допомогу півмільйону українців

Чеська організація «Людина у біді» надала допомогу півмільйону українців

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Stanislav Krupař, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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8:00

За дев’ять місяців повномасштабного російського вторгнення організація «Людина у біді» надала Україні допомогу на понад мільярд крон. Її працівники допомагають як українцям в Україні, так і тим, хто був змушений втекти до Чехії.

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В Україні команда «Людина у біді» налічує понад 270 людей. Нині ж з огляду на зиму разом із місцевими партнерами вони продовжують відновлювати пошкоджені будинки, системи водопостачання та джерела енергії. Крім того, команда постачає українським родинам брезент, деревину та спеціальну плівку для базового ремонту пошкоджених об’єктів, а на схід країни – їжу та воду.

З лютого, коли Росія напала на Україну, допомогу організації прийняли понад півмільйона людей. Про це повідомляється у офіційному прес-релізі.

У листопаді організація «Людина в біді» допомагала майже в усіх куточках України. «На сході ми доставляли до сіл та міст Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей продукти тривалого зберігання, консерви та інші продукти для 16,9 тисяч осіб. Крім продуктів харчування, ми возимо й основні засоби гігієни, які неможливо придбати на місці. Тільки за останній місяць їх отримали 958 осіб у Дніпропетровській області та 1445 – у Харківській. Також є запас питної води, до Харківської області ми завезли 42 240 літрів», – розповіли представники організації.

Крім того, у середині місяця команда «Людини в біді» була у складі колони до щойно звільненого Херсона, куди вона доставила гігієнічні засоби. До Лиману Донецької області та інших прилеглих сіл на сході організація відвезла будівельні матеріали.

Водночас організація керує десятьма дитячими клубами у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, в яких працюють 40 асистентів та по одному дитячому психологу. «Вільний час у них проводять 150 дітей, а ще 300 чекають на згоду батьків. Ми також доставляємо дворазове гаряче харчування 551 людині на Львівщині», – розповіли в організації.

У Чехії «Людина в біді» надає українським біженцям інформаційні послуги рідною мовою, допомагає знайти житло, працевлаштуватися чи оформити гуманітарну допомогу

Українці можуть звернутися по допомогу за номером +420 770 600 800.

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