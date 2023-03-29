Українці готуються до вступних іспитів. Привілеї будуть лише частковими

Менш ніж за три тижні на дев’ятикласників чекають вступні іспити до школи. Їх скаладимуть і українські школярі, які через російську агресію втекли до Чехії. Наша редакція поспілкувалася з трьома учнями, які готуються до них.

Маша, Владислав та Іван вже майже рік відвідують початкову школу у Брно, що розташована на вулиці Станкова. Вони належать до майже 2600 дев’ятикласників, які вимушено переїхали сюди і тепер хочуть навчатися у Брно.

Всі вони зізнаються, що найважчим для них було звикнути до нового середовища, однокласників та вчителів. Незабаром їм доведеться зробити це знову. «До Чехії нас рік тому привела війна. Мама зібрала наші речі, і ми, не вагаючись, поїхали до її друзів у Брно. Тато і решта родини залишилися в Україні», – розповідає 15-річна Маша, яка у квітні має складати вступні іспити до гімназії.

На відміну від інших студентів, іспит для неї складатиметься з усної співбесіди чеською мовою та іспиту з математики. Іншу форму вступу, що також викликало хвилю негативних коментарів у інтернеті, прокоментувало Міністерство освіти, молоді та спорту.

«Правила, що скоригували вступні іспити для іноземців, спрямовані, серед іншого, на виконання стратегічних пріоритетів уряду, сприяючи прийому іноземців із тимчасовим захистом до середніх шкіл або вищих професійних шкіл, тим самим покращуючи рівень їхньої інтеграції до чеського середовища», – пояснює речниця міністерства Анета Леднова.

Єдиний вступний іспит є обов’язковою частиною першого туру вступного процесу на всі спеціальності. Він складається з письмових тестів з чеської мови та літератури та математики.

«Відповідно до закону, іноземці за власним бажанням звільняються від іспиту з чеської мови. Знання мови буде перевірено шляхом співбесіди. На підставі заяви іноземець має право складати письмовий тест єдиного вступного іспиту з освітньої галузі Математика та її застосування українською мовою», – розповіла виданню Яна Патакова, завідувачка відділу зовнішніх зв’язків центру «Cermat».

Інша країна, інша шкільна система

Окрім чеської мови, нового середовища та нових людей, дітям з України довелося звикати ще й до нової шкільної системи. Адже українська зовсім не схожа на чеську.

«В Україні я не планувала вступати. Я б навчалася одинадцять років в одній школі, а потім вступила б до університету. Але і попри це я рада, що можу вчитися. Я б ходила і до двох шкіл одночасно, головне, що у мене є ця можливість», – сміється Маша.

Незважаючи на всі зміни, діти з України, з якими ми поспілкувалися, акліматизувалися і стали частиною чеської шкільної системи. Тому вже з вересня деякі з них почали активно готуватися до вступних іспитів.

«Найбільше я боюся співбесіди. Рахую я з п’яти років, це не проблема, математика всюди однакова. Але чеську я вчу лише рік», – каже Маша.

Коли вони з мамою приїхали до Чехії в лютому минулого року, то відразу почали вивчати чеську. Сьогодні Маша розмовляє вільно, але відчуває, що це не її рідна мова, і каже, що ще не дуже звикла до неї. Тому дівчина й боїться усної співбесіди, яка чекає на неї менше ніж за три тижні.

«Я намагаюся постійно говорити чеською. З ранку до вечора. Навіть коли я одна вдома, я просто говорю, щоб якомога більше опанувати мову», – додає вона. Окрім мовлення, вона виконує різні граматичні вправи в підручниках та інтернеті, описує картинки та пише невеликі речення. З усім цим вона може зіткнутися під час співбесіди.

Педагогічна консультантка Ленка Гумпова працює з учнями з України, спілкується як з їхніми батьками, так і безпосередньо з учнями, і допомагала їм обрати середню школу.

За її словами, полегшення іспиту з чеської мови є доречним. «Іспит не базується на інтелекті чи підготовці, але стосується мовних навичок і знання носія мови, якими вони не є, і ми навіть не можемо вимагати від них цього. Думка про те, що ми з переселенцями повинні пройти через те, що ми проходимо з іншими чеськими учнями, для мене є нереальною. Різниця була б діаметральною», – пояснює вона.

«Про що люди часто забувають, так це про їхню травму. Вони тікали від війни, багато з них не знає, де їхня родина. Вони не хочуть займати нічиє місце в школах. Вступ – це стрес для всіх, а у них ще й така травма», – додає вона.

Початкова школа на вулиці Станькова намагається забезпечити учнів усім необхідним для успішної здачі вступних іспитів. Окрім звичайних уроків чеської мови, школа також проводить мовні лекції поза рамками навчання.

На заняттях вони обговорюють теми, з якими вони можуть зіткнутися на співбесіді, виконують граматичні вправи і, головне, якомога більше спілкуються. Кажуть, найкращий спосіб вивчити чеську мову – це повсякденне спілкування.

Крім того, учні мають можливість відвідувати індивідуальні заняття з математики. Однак ще до вступних іспитів вони пройшли тести на IQ та так звані особистісні тести, які допомогли їм вибрати школу.

«У перший день війни ми прийняли вісімдесят дітей з України, у другий день шістдесят, і відтоді нам досі надходять заявки. Рік тому ми намагалися допомогти їм акліматизуватися, тепер ми допомагаємо їм дістатися до шкіл, до яких вони хочуть», – каже директорка школи Яна Главачкова.

Зараз у цій школі навчається 252 учні з України. Завдяки досвіду інтеграції студентів з-за кордону минулого року вони допомогли іншим школам у Брно працювати з українськими дітьми та як допомогти їм звикнути до життя у Чехії.

Не лише чеська

Як каже інший учень – Іван, проблема не лише в чеській. Незважаючи на те, що математика скрізь однакова, не всі студенти з різних куточків України встигли охопити всі знання, необхідні для чеських вступних іспитів.

«Напевно, я трохи більше боюся математики. Нам довелося багато що вивчити. Тому я готуюся переважно до неї», – пояснює Іван, який вступає до бізнес-академії. У вільний час він виконує різні математичні завдання. А також вирішує приклади та переглядає старі тести від центру «Cermat».

«У школі ми вирішуємо приклади, а завдання чеською мовою. Іноді мені було важко зрозуміти завдання. Тому я попросила, щоб вступні іспити були українською», – додає Маша.

У чеській мові є багато багатозначних слів, які у різних контекстах іноземцям важко зрозуміти. «Вони знають граматику, речення, підрядні речення, говорять і розуміють. Але потім вони можуть не зрозуміти одне завдання і марно втратять бали», – розповідає Вероніка Глубінкова, яка викладає чеську мову та допомагає дітям з України готуватися до вступних іспитів.

«В Україні школа була іншою. У нас було більше завдань, і математика була набагато складнішою. Незважаючи на це, я боюся складати іспити. Тут все нове. У школі нас готують до обох іспитів, вдома ж я намагаюся все відпрацьовувати. Принаймні, я вступаю до ІТ-школи, цим я хотів займатися і в Україні», – розповідає третій учень Владислав.