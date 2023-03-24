Уряд Чехії продовжив виплату внеску солідарності до кінця червня

Чеський уряд продовжив термін виплати так званого внеску солідарності. Так, чехи, що розміщують українців безкоштовно або за оплату комунальних послуг, оримуватимуть кошти від держави до кінця червня. Правила виплат та їхній розмір при цьому залишаться незмінними.

За даними чеського Міністерства праці, у зв’язку з продовженням російської агресії в Україні досі залишається потреба в розміщенні новоприбулих переселенців. У відомстві зазначають, що проживання українців разом з чехами у їхніх домогосподарствах має свої переваги. Йдеться, наприклад, про сприяння адаптації та інтеграції українців, а також скорочення витрат з бюджету на забезпечення масового розміщення.

Внесок солідарності виплачують тим, хто надає житло з місцем для відпочинку і приготування їжі та особистої гігієни, з туалетом і доступом до питної води. На пільги можуть претендувати ті, хто надав житло особі з тимчасовим захистом не менше ніж на 16 днів на місяць.

На одного біженця, розміщеного в окремій квартирі, Чехія виділяє 5 тисяч крон, на двох – 9 тисяч крон, на трьох – 12 тисяч крон, на чотирьох – 14 тисяч крон, а на п’ять і більше осіб – 15 тисяч крон. Якщо українець живе у чеха вдома, держава може виплачувати 3 тисячі крон на місяць на особу. На місяць можна отримати максимум 9 тисяч крон. Такі пільги виплачують і тим постачальникам житла, яким біженці платять за газ та електроенергію.