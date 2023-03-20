Хочете залишитися в Чехії? Не забудьте продовжити свій тимчасовий захист

реєстрація та резервація певного терміна гарантує, що ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року. Так, ви матимете достатньо часу, щоб з'явитися до відділення у заздалегідь призначену дату для отримання візової наклейки;