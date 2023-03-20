Хочете залишитися в Чехії? Не забудьте продовжити свій тимчасовий захист

Článek
31 березня завершується онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту для вимушених переселенців з України. Слід пам'ятати, що без реєстрації термін дії вашого тимчасового захисту автоматично закінчиться.
Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ, на продовження тимчасового захисту вже зареструвалися 280 тисяч українців. З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія видала майже 500 тисяч віз тимчасового захисту.
Алгоритм дій для продовження тимчасового захисту:
- зареєструватися онлайн та зарезервувати дату для особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ. Підтвердження про реєстрацію ви отримаєте на електронну пошту;
- реєстрація та резервація певного терміна гарантує, що ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року. Так, ви матимете достатньо часу, щоб з'явитися до відділення у заздалегідь призначену дату для отримання візової наклейки;
- у зазначений термін необхідно особисто з'явитися у відділенні Міністерства внутрішніх справ
Варто зазначити, що при продовженні тимчасового захисту медичне страхування не продовжується автоматично. Термін його дії потрібно продовжити окремо. Для цього необхідно зв'язатися зі своєю медичною страховою компанією.