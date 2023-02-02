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Переселенці з України претендуватимуть на такі ж пільги, як і чехи

Петр Швігел, Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

З наступного року міністр праці та соціальних справ Мар'ян Юречка хоче долучити переселенців з України до чеської соціальної системи. Ілюстраційне фото.

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14:00

Міністр праці та соціальних питань Чехії очікує, що з наступного року переселенці з України стануть частиною чеської соціальної системи. Держава планує припинити виплачувати гуманітарну допомогу українцям.

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Припинення виплат спеціальних пільг для біженців та їхній перехід до чеської соціальної системи має точну дату. Міністр праці та соціальних справ Мар’ян Юречка розраховує, що це станеться 1 січня 2024 року.

«Я б хотів, щоб ці люди були учасниками стандартної соціальної системи. Та подвійність, яку ми маємо сьогодні, – це недобре», – заявив міністр на вчорашній прес-конференції, яка була присвячена новому закону «Лекс Україна», що регулює правила для українських переселенців.

Міністр додав, що створити спеціальні пільги для біженців поза чеською соціальною системою було необхідно для того, аби державний апарат міг протистояти адміністративному натиску. Проте з наступного року для всіх мають діяти однакові правила щодо права на державну підтримку.

Наразі українці, що втекли від війни, можуть отримати гуманітарну допомогу, яка для довгострокових отримувачів прив’язана до прожиткового мінімуму. Зокрема, дорослі можуть отримувати 4620 крон на місяць, а неповнолітні – 3320 крон.

Водночас біженці можуть отримувати так звані пільги на житло – у формі безкоштовного екстреного житла або ж розділяти житло з чеськими родинами. Підтримку безкоштовного екстреного житла держава планує припинити наприкінці червня. Чехія і надалі хоче компенсувати житло лише незахищеним категоріям населення – батькам з маленькими дітьми, людям з інвалідністю чи людям похилого віку.

За поточною статистикою, у грудні гуманітарну допомогу отримали 96 тисяч українців. Міністерство праці також фіксує понад 20 тисяч внесків солідарності, сплачених за той самий місяць.

Цифровізація як ключ до вирішення

Саме на прикладі пільг для переселенців, а також одноразової допомоги на дитину для чехів стало зрозуміло, що служби зайнятості можуть впоратися з об'ємом заяв, якщо їх подають у онлайн-просторі.

Зокрема, цифрова форма спілкування переважає саме серед біженців, а міністр Юречка хвалить такий підхід. «До квітня ми спостерігали збільшення паперового адміністрування, а коли ми скоригували умови та налаштували цифровий процес виплати гуманітарної допомоги, ми дійшли до того, що протягом вересня понад 90 відсотків заявок були цифровими», – наголошує Мар’ян Юречка і додає, що це економить час не лише клієнта, а й працівників Центру зайнятості.

Тому міністр хоче, щоб до кінця року заявки на всі пільги можна було подавати онлайн, а також щоб клієнт міг бачити статус своєї заявки.

«Ми плануємо зміни, щоб з 1 січня 2024 року значно більша кількість громадян Чехії реєструвалася в цифровому вигляді», – каже Юречка.

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