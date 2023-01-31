Уряд затвердив зміни щодо допомоги українцям. Нові правила діятимуть з квітня

Нові поправки до закону під назвою «Лекс Україна», які 27 січня затвердив уряд Чехії, набудуть чинності з квітня. Стосуються вони виплати так званих внесків солідарності та фінансової допомоги вимушеним переселенцям з України. Крім того, зміни передбачають запровадження обліку переселенців або спрощення отримання кваліфікації логопеда.

«Зміни, які поступово впроваджувалися, передбачають скорочення терміну виплати гуманітарної допомоги в однаковому розмірі до п’яти місяців, а також визначення вразливих осіб, наприклад матерів з найменшими дітьми, осіб з обмеженими можливостями або тих, хто доглядає за немічними родичами. У рамках гуманітарної допомоги вони матимуть право на базову підтримку, якщо доведуть, що не можуть бути економічно самодостатніми», – зазначила у п'ятницю речниця Міністерства праці та соціальних справ Єва Давидова.

Перевірка після 150 днів

Згідно з проєктом Мінпраці та соціальних питань, біженці з тимчасовим захистом зможуть оформити гуманітарну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму протягом 150 днів з місяця надання тимчасового захисту.

«Після закінчення цього періоду буде перевірено, чи має особа об’єктивні перешкоди для виходу на ринок праці (наприклад, через вік, догляд за маленькою дитиною, інвалідність, навчання), і якщо їх немає, з наступного місяця після зазначених 150 днів сума гуманітарної допомоги дорівнюватиме розміру прожиткового мінімуму», – йдеться в документі.

За словами авторів, поправка до закону базується на вимозі більшої участі біженців із тимчасовим захистом у покритті витрат на проживання та інтеграцію. До гуманітарної допомоги мають бути включені і витрати на житло, які будуть визначені постановою уряду.

Зміни виплат внеску солідарності

Згідно з поправкою до закону, виплачувати так званий внесок солідарності домогосподарствам будуть лише тоді, якщо іноземці з тимчасовим захистом проживають разом із постачальником житла. У міністерстві припускають, що умови та розмір допомоги солідарним домогосподарствам будуть визначені постановою уряду до 30 червня.

«Якщо після закінчення цього терміну не буде продовжено/прийнято іншу постанову уряду, надати допомогу солідарному домогосподарству буде неможливо», – йдеться у звіті.