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ZprávyУкраїнські новиниУряд затвердив зміни щодо допомоги українцям. Нові правила діятимуть з квітня

Уряд затвердив зміни щодо допомоги українцям. Нові правила діятимуть з квітня

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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7:00

Уряд Чехії затвердив нові умови підтримки українських переселенців, яке міністри обговорювали з грудня минулого року.

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Нові поправки до закону під назвою «Лекс Україна», які 27 січня затвердив уряд Чехії, набудуть чинності з квітня. Стосуються вони виплати так званих внесків солідарності та фінансової допомоги вимушеним переселенцям з України. Крім того, зміни передбачають запровадження обліку переселенців або спрощення отримання кваліфікації логопеда.

«Зміни, які поступово впроваджувалися, передбачають скорочення терміну виплати гуманітарної допомоги в однаковому розмірі до п’яти місяців, а також визначення вразливих осіб, наприклад матерів з найменшими дітьми, осіб з обмеженими можливостями або тих, хто доглядає за немічними родичами. У рамках гуманітарної допомоги вони матимуть право на базову підтримку, якщо доведуть, що не можуть бути економічно самодостатніми», – зазначила у п'ятницю речниця Міністерства праці та соціальних справ Єва Давидова.

Реєстрацію на продовження тимчасового захисту розпочато. Посилання - тут:

Перевірка після 150 днів

Згідно з проєктом Мінпраці та соціальних питань, біженці з тимчасовим захистом зможуть оформити гуманітарну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму протягом 150 днів з місяця надання тимчасового захисту.

«Після закінчення цього періоду буде перевірено, чи має особа об’єктивні перешкоди для виходу на ринок праці (наприклад, через вік, догляд за маленькою дитиною, інвалідність, навчання), і якщо їх немає, з наступного місяця після зазначених 150 днів сума гуманітарної допомоги дорівнюватиме розміру прожиткового мінімуму», – йдеться в документі.

За словами авторів, поправка до закону базується на вимозі більшої участі біженців із тимчасовим захистом у покритті витрат на проживання та інтеграцію. До гуманітарної допомоги мають бути включені і витрати на житло, які будуть визначені постановою уряду.

Зміни виплат внеску солідарності

Згідно з поправкою до закону, виплачувати так званий внесок солідарності домогосподарствам будуть лише тоді, якщо іноземці з тимчасовим захистом проживають разом із постачальником житла. У міністерстві припускають, що умови та розмір допомоги солідарним домогосподарствам будуть визначені постановою уряду до 30 червня.

«Якщо після закінчення цього терміну не буде продовжено/прийнято іншу постанову уряду, надати допомогу солідарному домогосподарству буде неможливо», – йдеться у звіті.

Поправка також містить зміни до Закону про Державний фонд підтримки інвестицій, які дозволять виплачувати кошти для надання довгостроково вільної квартири в оренду чи піднайм особі з тимчасовим захистом. Водночас у рамках Закону про немедичні медичні професії поправка полегшує отримання кваліфікації в галузі логопедії, оскільки у зв’язку з напливом переселенців попит на ці послуги зріс. Поправка також передбачає реєстрацію біженців і пов'язані з цим зобов'язання роботодавців.

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