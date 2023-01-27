Чеська, спілкування, адаптація. Безкоштовні курси для дітей з України

З вересня минулого року мовна школа Інституту іноземних мов «ICJ» за підтримки Міністерства освіти Чехії безкоштовно навчає чеській мові дітей українських переселенців. У 2022 році мовні курси відвідали понад 1230 українців.

«Чехія максимально підтримала та гостинно зустріла тисячі українських сімей. Наш мовний центр не залишився осторонь і розпочав грандіозну підтримку саме тоді, коли українці прибували щодня. Ми запустили безкоштовний курс чеської мови для дітей. Окрім якісних знань, на них чекали спілкування з однолітками, можливість знайти друзів та приємна затишна атмосфера», - йдеться на сайті школи.

Заняття з чеської мови проходять у двох вікових категоріях:

від 15 до 18 років

Під час занять дитина отримає чудову можливість не лише вивчати чеську мову і практикувати її, а й набути знання з профільних предметів чеської школи. Після закінчення курсу кожен учень отримує сертифікат.

Foto: https://icj.cz Під час занять у старшій групі.

Заняття проходять за двома адресами: Vodičková 699/30, Praha 1 - Nové Město, а також Vocelova 602/3, Praha 2 - Vinohrady.

від 3 до 12 років

Дітям від 3 до 12 років необхідна постійна активність. Тому навчання чеської проходить в ігровій формі - розминки, пісні та різноманітні ігри.

Foto: https://icj.cz Навчаємось граючись – основне правило під час занять у дитячій групі.

У грайливій формі діти вивчають чеську, розвивають мовні навички, проходять підготовку до дитсадків та навчання у школах, а також адаптуються у чеському середовищі.

Заняття проходять за адресою: Vocelova 602/3, Praha 2 - Vinohrady.