Український гурт «KAZKA» заспіває у Празі

4 лютого на празькому концертному майданчику «Futurum Music Bar» відбудеться концерт амбасадору сучасної української музики у світі, лідера радіоефірів - гурту «KAZKA».

Foto: www.smsticket.cz Афіша до концерту.

Гурт «KAZKA» - один з небагатьох українських музичних колективів, який за короткий час став одним із найвідоміших та найпопулярніших в країні.

У 2017 році гурт вперше заявив про себе дебютним релізом пісні «Свята», яка одразу стала хітом і підкорила радіостанції України. Спочатку учасниками гурту були вокалістка Олександра Заріцька та мультиінструменталіст Микита Будаш. Пізніше до них приєднався Дмитро Мазуряк, який вміє грати на понад 50 народних інструментах.

Успішне поєднання елементів сучасної електронної музики з народним стилем виконання виокремлює гурт «KAZKA» з-поміж інших музичних колективів. Найбільший успіх гурту принесла пісня «Плакала», яка стала не лише хітом в Україні, але й увійшла до ТОП-10 світового чарту сервісу «Shazam». Кліп на пісню зібрав понад 360 мільйонів переглядів, чого раніше не вдавалося жодній пісні українською мовою.