Hlavní obsah

Платіжні термінали у празьких автобусах з’являться вже за кілька тижнів

ČTK, Наталія Драган

Плануєте купити нерухомість у Чехії? Ось що потрібно пам'ятати

Дарина Дзюба

Приймальні лікарень знову переповнені. Носіть респіратори, просять медики

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниУкраїнський гурт «KAZKA» заспіває у Празі

Український гурт «KAZKA» заспіває у Празі

Наталія Драган
Foto: Фейсбук-сторінка гурту.

Вокалістка гурту «KAZKA» Олександра Заріцька.

Reklama

18:00

Вже зовсім скоро хіти «Свята», «Плакала» та інші залунають у Празі. У рамках європейського турне український гурт «KAZKA» вирушає до чеської столиці.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

4 лютого на празькому концертному майданчику «Futurum Music Bar» відбудеться концерт амбасадору сучасної української музики у світі, лідера радіоефірів - гурту «KAZKA».

Foto: www.smsticket.cz

Афіша до концерту.

Гурт «KAZKA» - один з небагатьох українських музичних колективів, який за короткий час став одним із найвідоміших та найпопулярніших в країні.

У 2017 році гурт вперше заявив про себе дебютним релізом пісні «Свята», яка одразу стала хітом і підкорила радіостанції України. Спочатку учасниками гурту були вокалістка Олександра Заріцька та мультиінструменталіст Микита Будаш. Пізніше до них приєднався Дмитро Мазуряк, який вміє грати на понад 50 народних інструментах.

Успішне поєднання елементів сучасної електронної музики з народним стилем виконання виокремлює гурт «KAZKA» з-поміж інших музичних колективів. Найбільший успіх гурту принесла пісня «Плакала», яка стала не лише хітом в Україні, але й увійшла до ТОП-10 світового чарту сервісу «Shazam». Кліп на пісню зібрав понад 360 мільйонів переглядів, чого раніше не вдавалося жодній пісні українською мовою.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Виступ гурту в Празі відбудеться о 19 годині за адресою Zborovská 82/7, Praha 5. Придбати квитки на концерт можна за посиланням.

Sdílejte článek

Související články

Як продовжити тимчасовий захист неповнолітній дитині? Список документів

Реалізуйте себе у ІТ-сфері. Чеська команда «Czechitas» допомагає українкам

Кількість хворих на грип у Чехії зменшується. Експерти прогнозують другу хвилю

Ціни на продукти у чеських крамницях ростуть. Огляд тих, що подорожчали найбільше

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини