Ціни на продукти у чеських крамницях ростуть. Огляд тих, що подорожчали найбільше

Минулий рік, на думку економістів, став роком з високою інфляцією. Окрім газу та палива, ціни стрімко зростали і на деякі продукти.

«Наразі серед товарів, які дорожчають найбільше, є борошно, птиця, молоко, яйця, цукор, природний газ і тверде паливо», - резюмував аналітик брокерської фірми «BH Securities» Штєпан Кржечек. «Це насамперед необхідні товари споживчого кошика. Їх подорожчання негативно позначається особливо на соціально слабких верствах населення, які ледве зводять кінці з кінцями», – додав він.

Протягом року ціни на продукти постійно зростали. Однак особливо критичними вони були в травні і жовтні, коли ціни на їжу та напої зросли на десять відсотків проти минулого року.

Як повідомило Чеське статистичне управління, загалом інфляція продуктів харчування та напоїв у 2022 році досягла 116,7 відсотка. Ріст цін був незвично високим ще на початку року. У першому кварталі продукти харчування в магазинах подорожчали на 5-8 відсотків. А наприкінці року чехи вже наповнювали холодильники на чверть дорожчими продуктами.

Цього року очікується повільніше зростання цін на продукти харчування та напої. Проте наразі зростання не припинилося і цінники на деяких товарах знову відкоригували. «Початок року супроводжуватиметься переоціненням з боку торгових постачальників. Тому не виключено, що перші місяці цього року все ще будуть з дуже високим рівнем інфляції. Згодом ситуація почне покращуватися, а інфляція впаде до однозначного рівня протягом року», – оцінює Кржечек.

Рейтинг продуктів, ціни на які різко зросли Назва Кількість Ціна у грудні 2021 року Ціна у грудні 2022 року Різниця у % Кристалічний цукор 1 кг 15,46 32,23 108,47 Свіжі курячі яйця 10 штук 25,33 50,99 101,30 Рослинний пастоподібний жир 1 кг 91,92 157,81 71,68 Смалець 1 кг 65,25 101,90 56,17 Напівзнежирене молоко тривалого зберігання 1 л 12,95 19,97 54,21 Дитяче печиво світле 100 г 7,46 11,41 52,95 Біле пшеничне печиво 1 кг 45,35 68,05 50,06 Пшеничне борошно 1 кг 14,41 21,60 49,90 Кминний хліб 1 кг 29,82 44,32 48,63 Качка потрошена 1 кг 90,50 132,25 46,13 Примітка: відсоток може не точно відповідати скоригованим індексам Чеського статистичного управління. Джерело: Чеське статистичне управління. Розрахунки – Seznam Zprávy.

Лідером минулорічного рейтингу продуктів, ціни на які швидко зростають, є цукор. Ціна на нього зросла з 15 до 32 крон, тобто на 108 відсотків. Розрахунок може дещо відрізнятися від скоригованих даних Чеського статистичного управління.

Другим товаром у списку найдорожчих продуктів є яйця, ціна яких у грудні статистично перевищила 5 крон за штуку. У ціни включені знижки, без них яйце розміру «М» коштує в магазинах 6 крон. Через історично найгірший пташиний грип у Європі очікується й подальше зростання цін на яйця.

Рослинний пастоподібний жир в інфляційному кошику посів четверте місце (без цукрової пудри - третє). У грудні ціна на нього зросла на 71 відсоток. Причиною може бути зростання цін через зменшення експорту олійних рослин з постраждалої від російської агресії України.