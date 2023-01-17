Ціни на продукти у чеських крамницях ростуть. Огляд тих, що подорожчали найбільше

Článek
Минулий рік, на думку економістів, став роком з високою інфляцією. Окрім газу та палива, ціни стрімко зростали і на деякі продукти.
«Наразі серед товарів, які дорожчають найбільше, є борошно, птиця, молоко, яйця, цукор, природний газ і тверде паливо», - резюмував аналітик брокерської фірми «BH Securities» Штєпан Кржечек. «Це насамперед необхідні товари споживчого кошика. Їх подорожчання негативно позначається особливо на соціально слабких верствах населення, які ледве зводять кінці з кінцями», – додав він.
Протягом року ціни на продукти постійно зростали. Однак особливо критичними вони були в травні і жовтні, коли ціни на їжу та напої зросли на десять відсотків проти минулого року.
Як повідомило Чеське статистичне управління, загалом інфляція продуктів харчування та напоїв у 2022 році досягла 116,7 відсотка. Ріст цін був незвично високим ще на початку року. У першому кварталі продукти харчування в магазинах подорожчали на 5-8 відсотків. А наприкінці року чехи вже наповнювали холодильники на чверть дорожчими продуктами.
Цього року очікується повільніше зростання цін на продукти харчування та напої. Проте наразі зростання не припинилося і цінники на деяких товарах знову відкоригували. «Початок року супроводжуватиметься переоціненням з боку торгових постачальників. Тому не виключено, що перші місяці цього року все ще будуть з дуже високим рівнем інфляції. Згодом ситуація почне покращуватися, а інфляція впаде до однозначного рівня протягом року», – оцінює Кржечек.
|Рейтинг продуктів, ціни на які різко зросли
|Назва
|Кількість
|Ціна у грудні 2021 року
|Ціна у грудні 2022 року
|Різниця у %
|Кристалічний цукор
|1 кг
|15,46
|32,23
|108,47
|Свіжі курячі яйця
|10 штук
|25,33
|50,99
|101,30
|Рослинний пастоподібний жир
|1 кг
|91,92
|157,81
|71,68
|Смалець
|1 кг
|65,25
|101,90
|56,17
|Напівзнежирене молоко тривалого зберігання
|1 л
|12,95
|19,97
|54,21
|Дитяче печиво світле
|100 г
|7,46
|11,41
|52,95
|Біле пшеничне печиво
|1 кг
|45,35
|68,05
|50,06
|Пшеничне борошно
|1 кг
|14,41
|21,60
|49,90
|Кминний хліб
|1 кг
|29,82
|44,32
|48,63
|Качка потрошена
|1 кг
|90,50
|132,25
|46,13
|Примітка: відсоток може не точно відповідати скоригованим індексам Чеського статистичного управління.
|Джерело: Чеське статистичне управління. Розрахунки – Seznam Zprávy.
Лідером минулорічного рейтингу продуктів, ціни на які швидко зростають, є цукор. Ціна на нього зросла з 15 до 32 крон, тобто на 108 відсотків. Розрахунок може дещо відрізнятися від скоригованих даних Чеського статистичного управління.
Другим товаром у списку найдорожчих продуктів є яйця, ціна яких у грудні статистично перевищила 5 крон за штуку. У ціни включені знижки, без них яйце розміру «М» коштує в магазинах 6 крон. Через історично найгірший пташиний грип у Європі очікується й подальше зростання цін на яйця.
Рослинний пастоподібний жир в інфляційному кошику посів четверте місце (без цукрової пудри - третє). У грудні ціна на нього зросла на 71 відсоток. Причиною може бути зростання цін через зменшення експорту олійних рослин з постраждалої від російської агресії України.
Крім того, вдвічі більше чехи платять за молоко, печиво, білий хліб, нежирне борошно, хліб і м'ясо качки.