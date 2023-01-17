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ZprávyУкраїнські новиниЦіни на продукти у чеських крамницях ростуть. Огляд тих, що подорожчали найбільше

Ціни на продукти у чеських крамницях ростуть. Огляд тих, що подорожчали найбільше

Філіп Горачек, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com/Maria Sbytova

Ілюстраційне фото.

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12:30

Наприкінці минулого року рівень інфляції у Чехії знизився. Проте цього не можна сказати про ціни на продукти харчування. Яйця подорожчали більше, ніж на п'ять крон, зросла ціна на цукор. Масло, навпаки, стало дешевшим.

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Минулий рік, на думку економістів, став роком з високою інфляцією. Окрім газу та палива, ціни стрімко зростали і на деякі продукти.

«Наразі серед товарів, які дорожчають найбільше, є борошно, птиця, молоко, яйця, цукор, природний газ і тверде паливо», - резюмував аналітик брокерської фірми «BH Securities» Штєпан Кржечек. «Це насамперед необхідні товари споживчого кошика. Їх подорожчання негативно позначається особливо на соціально слабких верствах населення, які ледве зводять кінці з кінцями», – додав він.

Протягом року ціни на продукти постійно зростали. Однак особливо критичними вони були в травні і жовтні, коли ціни на їжу та напої зросли на десять відсотків проти минулого року.

Як повідомило Чеське статистичне управління, загалом інфляція продуктів харчування та напоїв у 2022 році досягла 116,7 відсотка. Ріст цін був незвично високим ще на початку року. У першому кварталі продукти харчування в магазинах подорожчали на 5-8 відсотків. А наприкінці року чехи вже наповнювали холодильники на чверть дорожчими продуктами.

Цього року очікується повільніше зростання цін на продукти харчування та напої. Проте наразі зростання не припинилося і цінники на деяких товарах знову відкоригували. «Початок року супроводжуватиметься переоціненням з боку торгових постачальників. Тому не виключено, що перші місяці цього року все ще будуть з дуже високим рівнем інфляції. Згодом ситуація почне покращуватися, а інфляція впаде до однозначного рівня протягом року», – оцінює Кржечек.

Рейтинг продуктів, ціни на які різко зросли
НазваКількістьЦіна у грудні 2021 рокуЦіна у грудні 2022 рокуРізниця у %
Кристалічний цукор1 кг15,4632,23108,47
Свіжі курячі яйця10 штук25,3350,99101,30
Рослинний пастоподібний жир1 кг91,92157,8171,68
Смалець1 кг65,25101,9056,17
Напівзнежирене молоко тривалого зберігання1 л12,9519,9754,21
Дитяче печиво світле100 г7,4611,4152,95
Біле пшеничне печиво1 кг45,3568,0550,06
Пшеничне борошно1 кг14,4121,6049,90
Кминний хліб1 кг29,8244,3248,63
Качка потрошена1 кг90,50132,2546,13
Примітка: відсоток може не точно відповідати скоригованим індексам Чеського статистичного управління.
Джерело: Чеське статистичне управління. Розрахунки – Seznam Zprávy.

Лідером минулорічного рейтингу продуктів, ціни на які швидко зростають, є цукор. Ціна на нього зросла з 15 до 32 крон, тобто на 108 відсотків. Розрахунок може дещо відрізнятися від скоригованих даних Чеського статистичного управління.

Другим товаром у списку найдорожчих продуктів є яйця, ціна яких у грудні статистично перевищила 5 крон за штуку. У ціни включені знижки, без них яйце розміру «М» коштує в магазинах 6 крон. Через історично найгірший пташиний грип у Європі очікується й подальше зростання цін на яйця.

Рослинний пастоподібний жир в інфляційному кошику посів четверте місце (без цукрової пудри - третє). У грудні ціна на нього зросла на 71 відсоток. Причиною може бути зростання цін через зменшення експорту олійних рослин з постраждалої від російської агресії України.

Крім того, вдвічі більше чехи платять за молоко, печиво, білий хліб, нежирне борошно, хліб і м'ясо качки.

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