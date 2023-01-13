У Чехії призначили уповноваженого з питань відбудови України

У середу, 11 січня, Кабінет міністрів Чехії призначив на посаду урядового уповноваженого з питань відновлення України колишнього заступника міністра оборони Томаша Копечного. Про це інформагенству «ČTK» заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

За його словами, створення посади є логічною відповіддю уряду на розвиток безпекової та міжнародної ситуації. «Оскільки у нас є цілий спектр діяльності, будь то державні, бізнесові чи недержавні структури, ми пішли на цей крок, щоб бути достатньо ефективними та здатними до дій у плані координації», – сказав міністр.

Новий уповноважений координуватиме чеську гуманітарну, реконструкційну, оборонну та економічну допомогу Україні, а також виступатиме від імені Чехії на міжнародній арені у створенні механізмів міжнародного співробітництва.

Копечний пропрацював у Міністерстві оборони майже десять років, зокрема із січня 2020 року - заступником міністра оборони. Він був однією з головних сил в організації військової допомоги Україні, що зазнала нападу з боку Росії. Відповідав за створення рахунку українського посольства в Празі, на який надсилали понад мільярд крон на закупівлю зброї для України.

За словами Копечного, головна мета полягає в тому, щоб об’єднати всі вже діючі складові держави, а також неурядовий сектор та інші організації, щоб Чехія максимально брала участь у допомозі Україні. Чехія має зосередитись на енергетиці, транспорті, постачанні військової техніки, а також на будівництві мобільного житла, шкіл чи дитячих садків.