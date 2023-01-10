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ZprávyУкраїнські новини«Русский военный корабль, …». Словом року в Україні стала легендарна фраза

«Русский военный корабль, …». Словом року в Україні стала легендарна фраза

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Сцена з острова Зміїний стала символом українського опору.

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12:30

Словом 2022 року в Україні стало ціле речення, а саме крилата фраза, якою українські захисники острова Зміїний на початку повномасштабного російського вторгнення відмовилися від заклику здаватися.

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«Русский военный корабль, иди …» – саме ця легендарна фраза стала українським словом року. Про це повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на словник сучасної української мови та сленгу «Мислово».

Росія захопила невеликий, але стратегічно важливий острів Зміїний у перший день свого вторгнення в Україну. Острівець, розташований приблизно за 150 кілометрів на південь від Одеси, став символом українського опору, коли його гарнізон рішуче відкинув заклик Росії скласти зброю.

Російські моряки з крейсера «Москва», що закликали українців здатися, представилися «русским военным кораблем». «Русский военный корабль, иди …», – рішуче заперечив український прикордонник. У «Мислові» підкреслили, що ці слова також стали гаслом українського опору російській агресії, який триває вже 321 день.

Незабаром «сміливець» зі Зміїного потрапив на поштові марки, а крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, опинився на дні моря в середині квітня. За словами росіян, корабель загорівся з невстановлених причин, а ось за словами українців, його потопили протикорабельними ракетами, що втілило в життя заяву прикордонника.

«Іронічним виглядає той факт, що фраза року є російською у році, коли Україна остаточно ствердила свою незалежність, а українська мова впевнено розвивається та витісняє російську в усіх сферах життя», – зауважили у «Мислові».

Словник «Мислов» створили у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших виразів сучасної української мови. Згідно зі словником, слово року 2021 – «вакцина».

Від початку російського вторгнення в Україну острів Зміїний має фундаментальне і міфічне значення. Майже непримітний скелястий острівець у Чорному морі відіграв важливу роль в агресії Росії проти України. Росіяни сподівалися використовувати його для контролю над морем, сушею та повітрям у північно-західній частині Чорного моря та на півдні України. Крім того, Москва сподівалася використати острів як базу для нападу на Одеський порт. Проте українці постійно атакували російські війська, які дислокувалися на острові.

Водночас Зміїний став символом перелому у війні, коли наприкінці червня українці змусили російський гарнізон відступити. Вже 4 липня над островом знову замайорів український прапор. На думку Києва, звільнення Зміїного значною мірою сприяло вивільненню експорту українського зерна з чорноморських портів, які були заблоковані Росією з початку війни.

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