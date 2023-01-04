Чехи подарують Україні 15 систем ППО. І приготують ще один сюрприз

У рамках акції «Подарунок для Путіна» чехи зібрали понад 92,5 мільйона крон на закупівлю 15 мобільних комплексів ППО «Віктор» чеського виробництва. Про це організатори збору повідомили у Твіттері.

Система «Віктор» являє собою модифікований позашляховик «Toyota» з двома скорострільними кулеметами КПВТ. За словами організаторів збору, зброя здатна ефективно захищати стратегічні та цивільні цілі від атак дронів-самогубців і повітряних бомбардувань. Вона може завдавати ударів по середнім і великим безпілотникам, літакам і вертольотам, що працюють на низькій висоті, а також по наземних цілях. Максимальна дальність становить понад два кілометри.

«Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом прямої наводки по наземних цілях», - йдеться на сайті Dárek pro Putina.

Нині виробник «Віктора» чекає машини, а кулемети вже готові. «Техніка має відправитися до України протягом лютого», - повідомили організатори збору в Твіттері.

Проєкт «Подарунок для Путіна» анонсував на початку травня чеський бізнесмен Далібор Дедек. Зібрані кошти надходять на рахунок посольства України в Празі і під егідою Міністерства оборони Чехії використовуються для закупівлі військової техніки чеських виробників і постачальників відповідно до потреб української армії.

Донори можуть сприяти закупівлі зброї та спорядження для військових в Україні через фіктивний інтернет-магазин на сайті zbraneproukrajinu.cz. За словами організаторів, це також має на меті показати людям, як дорого коштує боронитися від агресії, продемонструвати ціну ручної та протитанкової зброї, важкої техніки чи необхідного спорядження військового.

На сайті зазначено, що на зброю для України вже зібрано понад 352 мільйони крон. Донори зробили внесок, наприклад, на модернізований танк «Томаш», боєприпаси до нього, машини швидкої допомоги, безпілотники чи підготовку військових чи рятувальників.