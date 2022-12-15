Схвалено. Солідарний внесок на розміщення біженців діятиме до кінця березня

«Постанова подовжує допомогу для солідарного домогосподарства на весь перший квартал 2023 року. Це важливо для великої кількості чеських домогосподарств, які, як фізичні особи, є солідарними та надають свій притулок українським біженцям – без огляду на те, чи це спільне житло, чи вони надали повністю все майно», – сказав у середу після засідання міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

За його словами, у листопаді внесок солідарності отримали 13 тисяч домогосподарств, які забезпечили дах над головою 35 тисячам осіб. Для порівняння: у жовтні їх було понад 19 тисяч, а у травні понад 28 тисяч.

Солідарні домогосподарства можуть попросити від держави до 9000 крон на місяць за трьох або більше осіб, які залишаються в їхніх домівках. Однак, якщо вони надали біженцям своє житло повністю і не проживають з ними, вони можуть отримати до 15 тисяч крон від держави за 5 або більше розміщених осіб.

Однак виплата мала закінчитися наприкінці 2022 року. Тому міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка запропонував продовжити її до кінця березня 2023 року, але Міністерство фінансів було проти.

З квітня умови стануть суворішими

Міністерство фінансів стверджувало, що МВС має знайти гроші у своєму бюджеті. Виплата допомоги становитиме 178 мільйонів на місяць. Однак у державний бюджет Чехії на наступний рік це не враховано.

«Протягом першого кварталу умови не зміняться. Але з 1 квітня – після погодження з МВС та представниками регіонів – ми розраховуємо включити власників із числа юридичних осіб до принципу солідарних домогосподарств, які за однакових умов зможуть забезпечити проживання українських біженців. Для нас це важливий крок, щоб поступово ці люди не жили у гуртожитках та екстрених приміщеннях», – сказав Юречка.

За його словами, переїзд з хостелів, пансіонатів чи готелів буде менш затратним. «Ми також посилимо параметри, щоб чітко заявити, що таке житло передусім призначене для людей із вразливих груп», – додав він.