Чеські державні установи скорочують кількість місць для розміщення біженців

Останніми днями бурхливі емоції спільноти сколихнув переїзд українських біженців із парламентської бази відпочинку у Гаррахові в горах Крконоше. Керівництво Парламенту прийняло рішення про виселення 20 осіб у зв’язку з малою завантаженістю рекреаційного закладу.

Однак до такого кроку вдаються й інші державні установи. Наприклад, чеське Міністерство регіонального розвитку вже не пропонує українцям житло у своїх приміщеннях.

Після російського вторгнення в Україну Міністерство оборони запропонувало українцям близько тисячі місць, нині ж це 458. «У майбутньому можна буде збільшити кількість місць, оскільки ми плануємо відновити роботу гуртожитку Середньої військової школи у місті Моравська Тршебова», – пояснила Сімона Циганкова з прес-служби міністерства.

Порожніми є й деякі квартири Міністерства регіонального розвитку, включно з розкішними апартаментами на вулиці Паризька, якими раніше користувалися тодішні міністри.

«Міністерство більше не пропонує житло для біженців. Інтересу до нього більше не було», – сказала речниця Вероніка Гешікова. Міністерство припинило розміщення біженців з 30 вересня. «Проте ми готові реагувати на запити та потреби», – додала вона.

Інші міністерства

Кількість місць скоротили і в об’єктах Міністерства юстиції. Навесні там запропонували майже 400 місць. Спочатку майже всі вони були зайняті, але нині, за ​​словами речниці Марцели Невшімалової, зайнято лише 47 ліжок.

«Безкоштовне користування майном для біженців закінчується 31 грудня 2022 року. Проживання у будівлі Юридичної академії у місті Кромержиж продовжиться до 30 червня 2023 року. Продовження не буде для зони відпочинку Тюремної служби у селищі Пршедні Лабська», – сказала Невшімалова. Водночас вона додала, що необхідні житлові потужності будуть забезпечені.

Навесні Міністерство праці та соціальної політики запропонувало 210 місць, наразі їх 175, оскільки деякі довелося вилучити з пропозиції через неналежне опалення. Тепер до половини наступного року можна буде використовувати лише 123 ліжка.

«Це стосується Центру соціальних служб, який потрібно знову використовувати для людей з обмеженими фізичними можливостями. Однак подекуди не всі місця були зайняті», – пояснив речник відомства Якуб Августа.

Лише частину початкових місць використовують українські родини у приміщеннях, запропонованих Міністерством закордонних справ. На початку вторгнення тут було 80 ліжок, нині ж доступно 50, а саме база відпочинку у Гаррахові на 30 ліжок і квартири на 20 ліжок.

«За останні місяці ми заповнили шість кімнат на три місяці. Згодом люди повернулися до України за власною ініціативою. Дипломатична служба знову почала пропонувати місця своїм працівникам за умови, що вони негайно звільнять їх, якщо це буде необхідно», – пояснила речниця міністерства Маріана Вернерова.

Не всі місця вдалося заповнити

Міністерство сільського господарства запропонувало 782 місця, з яких зайняли лише 196. Нині ж зайнято 106 місць. Тому з наступного року для розміщення біженців запропонують лише 155 місць.

Задіяти всі місця не вдалося і у приміщеннях, наданих Міністерством освіти. Спочатку їх було близько 500. «Однак ці потужності не були використані в повному обсязі, особливо через незадовільні гігієнічні умови», – розповіла речниця Анета Леднова.

Зараз, за ​​її словами, у об'єктах міністерства розміщено близько 60 осіб, а саме в закладах Чеської шкільної інспекції, закладах для дітей-іноземців тощо. «Наразі відомство не планує вилучення виділених місць. Від початку надання допомоги використання місць було сплановано так, щоб це не вплинуло на основну діяльність», – додала Леднова.

Місця не використали навіть у приміщеннях, яке надало Міністерство охорони здоров'я. Навесні це було 29 приміщень приблизно на 430 ліжок.

Міністерство фінансів Чехії запропонувало понад 600 ліжок. Однак прес-служба міністерства не повідомила поточну завантаженість.

«Наприклад, Фінансове управління надає своє приміщення у містечках Телч і Позловіце, де тимчасово проживає 180 українських біженців. Митна служба наразі має повністю заповнений навчальний центр у Мілетіні, а також пропонує декілька навчальних центрів», – зазначив речник міністерства Петр Габань.

Цифри змінюються і в Міністерстві внутрішніх справ. На початку квітня його організації запропонували для переселенців 1589 місць, включно з тими, які тимчасово орендувало Управління притулками для біженців. Після того, як місця запропонували й інші державні установи, міністерство розірвало договори комерційної оренди та продовжує надавати біженцям 910 місць у 13 об’єктах.

«Дані про кількість заповнених місць змінюються майже щодня», – повідомила речниця міністерства Гана Мала. За її словами, станом на 10 грудня було зайнято 411 ліжок.

Міністерство культури запропонувало біженцям 451 місце.

За словами речників міністерств, причини, чому біженці покидали такі об'єкти розміщення, різні. «Здебільшого вони залишали їх без пояснення причин. Якщо вони вказували конкретні причини, то серед них було надто ізольоване житло, відсутність мобільного сигналу, інше житло, а також повернення до України», – наголосив Войтєх Білий з Міністерства сільського господарства.