Виплати пільг чехам, що прихистили біженців, під загрозою. Бракує грошей

До кінця року чехи, які прихистили українських біженців, можуть просити від держави до 9 тисяч крон на місяць за трьох і більше осіб. Проте, якщо вони надали своє житло повністю і не проживають разом з українцями, вони можуть отримати до 15 тисяч крон за 5 або більше розміщених осіб.

Однак вже на завтрашньому засіданні чеський уряд повинен буде вирішити, що буде з так званим внеском солідарності з наступного року. Міністерство праці та соціальної політики пропонує продовжити виплату допомоги як мінімум до кінця березня. Проте проблема в тому, що вже ухвалений державний бюджет на наступний рік цього не врахував.

Згідно з наявними даними, у жовтні фінансову підтримку отримали понад 19 тисяч чеських домогосподарств. Так, йдеться про 178 мільйонів на місяць, тож на перші три місяці наступного року потрібно знайти приблизно 534 мільйони крон. Це не подобається передусім Міністерству фінансів Чехії.

На пряме питання редакції Seznam Zprávy обидва міністерства відповіли з обережністю. «Наразі ми можемо лише заявити, що зазвичай не вважаємо за потрібне коментувати матеріали інших доповідачів до того, як вони будуть обговорені та затверджені урядом», – відповіла Габріела Крушінова з відділу преси Міністерства фінансів на запитання про те, чи існує ризик того, що бюджетний дефіцит буде на півмільярда більше, ніж планувалося.

«У разі продовження надання такої форми допомоги у співпраці з Мінфіном ми працюватимемо над вирішенням питання подальшого забезпечення необхідних коштів. Запит Міністерства праці та соціальних політики щодо фінансування солідарного внеску за перший квартал 2023 року ще не прийнято Міністерством фінансів», – сказав Якуб Августа з Міністерства праці та соціальних справ. За його словами, питання виплати внеску солідарності ще обговорюватиметься.

Знайдіть гроші у себе

Гострішу дискусію можна знайти безпосередньо у коментарях до поданого проєкту урядової постанови.

Міністерство фінансів зазначає, що потрібно знайти понад півмільярда крон. «Вимагаємо додати до матеріалів засідання уряду конкретне джерело, з якого це буде покрито», – написали представники відомства, попередивши, що Міністерство праці та соціальної політики повинно знайти ресурси у своєму бюджеті.