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Чеський Парламент напередодні Різдва закликав до солідарності з Україною

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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18:00

Напередодні Різдва лідери Парламенту Чехії закликали до солідарності з Україною. Чехія, за їхніми словами, підтримуватиме українців до переможного кінця.

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Голова Сенату Парламенту Чехії Мілош Вистрчіл закликав чехів не забувати про солідарність з українцями, які борються проти російської агресії, навіть напередодні різдвяних свят. За словами спікерки Палати депутатів Маркети Пекарової Адамової, Чехія підтримуватиме Україну до переможного кінця. Про це глави парламентських палат заявили на першій передріздвяній зустрічі членів обох палат Парламенту, що відбулася вчора. Культурну програму зустрічі забезпечили діти українських шкіл мистецтв, які знайшли притулок у Чехії.

«Ми будемо стояти на вашому боці до самого кінця, скільки буде потрібно», – заявила Маркета Пекарова Адамова. За її словами, війна ще не виграна, проте не варто втрачати надію, що все закінчиться добре.

На думку Мілоша Вистрчіла, основною передумовою «перемоги у війні з агресором» є солідарність, допомога, повага та працьовитість. Як і Пекарова Адамова, він відзначив допомогу чеських громадян та установ, а також Європейського Союзу і США, без яких ситуація була б набагато гіршою.

Тимчасовий повірений у справах України Віталій Усатий подякував обом палатам парламенту та Чеській Республіці за неймовірну підтримку. За його словами, Чехія показала себе як справжній друг, який готовий боротися разом з Україною до остаточної перемоги. Усатий подякував й за те, що українські діти знайшли в Чехії безпеку. За словами дипломата, виступ учнів та студентів з Галичини та Закарпаття в рамках проєкту «Різдво з Україною» мав на меті показати, що культури двох країн дійсно близькі.

З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія видала українським біженцям 465 058 тимчасових віз. Проте, згідно з оцінками Міністерства внутрішніх справ, приблизно п'ята частина українських біженців уже повернулася додому.

За даними опитування Центру вивчення громадської думки (CVVM), інтерес чеської громадськості до розвитку ситуації в Україні падає. Порівнюючи з періодом одразу після російського нападу, все менше людей підтримують дії уряду щодо допомоги Україні. Нині із діями чеської влади згодні близько двох п'ятих населення, що на 16 процентних пунктів менше, ніж навесні. Крім того, зростає кількість людей, які виступають проти прийняття українських біженців. Зараз їх більше чверті, що на 14 процентних пунктів більше, ніж навесні.

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