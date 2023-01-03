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ZprávyУкраїнські новиниВійна наштовхнула чехів на рекорди. Стільки грошей вони ще не жертвували

Війна наштовхнула чехів на рекорди. Стільки грошей вони ще не жертвували

Софія Кріжова, Дарина Дзюба
Foto: SpeedKingz, Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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15:30

Ані інфляція, ані високі тарифи на електроенергію не стали на заваді. Минулого року чехи пожертвували на благодійні проєкти мільярди крон. Їхня щедрість була зумовлена ​​насамперед солідарністю з Україною.

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Чехи були щедрі навіть тоді, коли інфляція досягла двозначних цифр. На благодійні проєкти вони пожертвували мільярди крон і перевершили позаминулий рік, який також був рекордним.

Позаминулого року хвиля солідарності була пов'язана з торнадо в Південній Моравії, минулого ж року вирішальним фактором для збільшення фінансової підтримки від фізичних осіб і компаній стало російське вторгнення в Україну. Як за кількістю, так і за розміром надісланих сум найбільше пожертвувань було спрямовано саме на допомогу Україні.

«Цей рік довів, що чехи дуже щедрі, особливо під час кризи. Минулого року ми отримали приблизно 2,35 мільярда від наших донорів, що в п’ять разів більше, ніж позаминулого року, який був рекордним», – каже Томаш Вигналек, директор департаменту збору коштів організації «Людина в біді».

Я вважаю, що Україна була вирішальним фактором, який вплинув на поведінку донорів
Томаш Вигналек, директор департаменту фандрайзингу організації «Людина в біді»

Рекордним 2022 рік вважає і некомерційна компанія «Adra». Позаминулого року їй вдалося зібрати 128 мільйонів крон, і хоча остаточні цифри за минулий рік ще невідомі, у компанії впевнені, що сума була значно більшою. «Тільки на допомогу Україні донори внесли понад 108 мільйонів крон», – каже речниця компанії Ема Клементова.

Минулого року організація «Charita Česká republika» зібрала втричі більше, ніж позаминулого. «Минулого року ми зібрали понад 366,69 мільйонів крон. Багато донорів хотіли допомогти Україні», – зазначає речник благодійної організації Ян Оулік.

Велика кількість пожертв надійшла не лише на допомогу Україні, але також українським переселенцям. «Минулого року люди направили найбільше грошей на збір «Pomoc pro Ukrajinu», приблизно 190 мільйонів крон. З цього збору також фінансується допомога українцям у Чехії», – розповідає Оулік.

Із загальної суми 2,35 мільярда крон, які люди та компанії надіслали на допомогу через організацію «Людина в біді», 2,1 мільярда крон пішли на допомогу Україні. «Я думаю, що Україна була вирішальним фактором, який вплинув на поведінку донорів минулого року», – каже Вигналек.

Хоча російське вторгнення відіграло важливу роль у благодійності, чехи допомагали і в рамках інших зборів.

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