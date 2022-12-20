Українське Різдво у Празі. Театр «АВС» запрошує на святковий вертеп

На початку нового року артисти празького театру «АВС» запрошують на святкові вечори українських традицій - «Український вертеп для всієї родини».

8 і 15 січня глядачі разом з артистами театру матимуть можливість зустрітися з героями українського вертепу, заколядувати, зробити справжню різдвяну зірку та знову повірити в диво.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Афіша до заходу.

«Різдво – особливе свято добра, щедрості й родинного тепла для кожного з нас; час, коли із першим мерехтливим вогником на небі за святковою трапезою збирається вся родина. Час, коли, окрім холодного вітру, до хати залітає гомін колядок і щедрівок. Час згадувати, пробачати і відпускати. А ще Різдво – це, безперечно, улюблені різдвяні історії й пісні, це неповторна атмосфера, що зачаровує і надихає, оновлює і надає сил», - йдеться на сайті театру.

Побачити український вертеп на малій сцені театру «АВС» можна буде 8 січня о 14 та 17 годині, а також 15 січня - о 14 годині.

Виступи відбудуться за адресою Vodičkova 28, Praha 1 - Nové Město.