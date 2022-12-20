У Брно стартувала вакцинаційна кампанія для українців

Вчора у Брно міністр охорони здоров’я Властіміл Валек оголосив про початок кампанії вакцинації біженців з України та української громади, яка проживає в Чехії. Йдеться про щеплення проти коронавірусу, а також таких захворювань, як поліомієліт та кір.

За словами міністра, вакцинація є пріоритетом Чехії під час головування в ЄС. «Вакцинація є одним із найбільших досягнень сучасної медицини, і вона врятувала сотні мільйонів людей у ​​всьому світі. Вакцинація має важливе значення для запобігання захворюванню людини або її тяжкого перебігу», - сказав він.

Кампанія коштуватиме понад п’ять мільйонів крон, фінансуватиме її Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). З грудня по квітень заплановано шість кампаній. Міністерство охорони здоров’я вже розпочало кампанію в жовтні, щоб переконати громадян Чехії вакцинуватися проти коронавірусу.

За словами представниці ЮНІСЕФ Юлії Олейникової, російська навала в Україні призвела до перебоїв у вакцинації дітей, а також проти коронавірусу. «Кампанія вакцинації має на меті охопити всіх українців. Ми зосередимося на наданні інформації українською мовою, а також приділимо увагу дезінформації», - сказала вона.

З майже 8 мільйонів українських дітей приблизно 4 мільйони знайшли прихисток за кордоном, з них 140 тисяч наразі перебувають у Чехії. Олейникова також зазначила, що рівень вакцинації в Україні є одним з найнижчих у Європі. «20 відсотків дітей в Україні не були щеплені від кору, 13 відсотків - від поліомієліту», – зазначила вона.

Одним з амбасадорів кампанії став український лікар В’ячеслав Гребенюк, який працює в Празі і намагається бути сполучною ланкою між українськими біженцями та чеською системою охорони здоров’я. За його словами, вакцинувати дітей необхідно, наприклад, вакцинами від кору чи краснухи, а також гексавакцинами.

«В Україні календар щеплень дещо складніший, ніж у Чехії, там більше доз і вони використовують не комбіновані вакцини, а окремі. Це збільшує ризик того, що одну пропустять», – сказав Гребенюк. Він додав, що деякі батьки не мають підтвердження вакцинації, тому їх вважають нещепленими.

За словами Їндржіха Воборжіла, директора компанії «Podané ruce», що має центр вакцинації в Брно, українські матері з дітьми не дуже хочуть вакцинуватися.

Центр знаходиться в колишньому ресторані «Bohéma», де надається медична допомога для біженців з України.