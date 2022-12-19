У чеських аптеках бракує звичайних ліків. Що робити?

Цього року проблеми з постачанням низки основних ліків, зокрема антибіотиків, виникли у розпал сезону респіраторних захворювань. Чехія стикнулася з довгостроковою нестачею основного антибіотика пеніциліну, зокрема речовини феноксиметилпеніциліну, що вважається основними ліками від ангіни.

«Практично жодних препаратів з феноксиметилпеніциліном немає, я обдзвонила різні аптеки і натрапила лише на залишки в деяких, куди я відправляю пацієнтів, коли це дійсно необхідно», – описала в четвер лікарка загальної практики Людмила Бездічкова, яка приймає пацієнтів у Празі 6.

За словами лікарки, ситуацію ускладнює й те, що дані про наявність безпосередньо в окремих аптеках недоступні. Навіть лікар не має інформації про те, чи є ці ліки на даний момент, і чи він випадково не прописує пацієнту щось, що неможливо дістати. Тож пошук і підбір ліків часто вимагає значного терпіння.

«На жаль, лікарі, пацієнти і навіть фармацевти ніяк не можуть перевірити, де ще є ліки. Треба дзвонити і запитувати», – додає вона. Усе це відбувається тоді, коли кабінет лікаря заповнений хворими пацієнтами.

Інформація про наявність ліків, опублікована Державним інститутом контролю за лікарськими засобами (SÚKL), містить лише основну інформацію від виробників, але реальна ситуація на ринку може змінюватися з кожним днем.

Тож буває й так, що препарат, який за офіційною інформацією є в наявності, може бути відсутнім у багатьох місцях.

Товариство загальної медицини ČLS JEP вже розробило для лікарів інструкцію, як діяти у разі нестачі основного антибіотика. Окрім ін'єкцій пеніциліну, вони можуть спробувати знайти альтернативний препарат.

«Завжди віддавайте перевагу бережливим антибіотикам із максимально вузьким спектром дії з огляду на можливі побічні ефекти та ризик стійкості бактерій, обирайте конкретний альтернативний антибіотик відповідно до типу інфекції та пацієнта», – йдеться в одній з інструкцій.

Однак слід додати, що у Чехії вже починає проявлятися ланцюгова реакція дефіциту антибіотиків – як тільки немає одного препарату, незабаром почнуть зникати й ті, які можуть замінити його в лікуванні, зокрема альтернативи широкого спектру.

Наприклад, у четвер веб-сайт SÚKL повідомив про дефіцит Аугментину або Амоксиклаву, які містять амоксицилін (пеніцилін широкого спектру дії –ред) і клавуланову кислоту. Обидва препарати застосовуються при інфекціях дихальних шляхів.

Нині ж у Чехії не вистачає і жарознижувальних препаратів для дітей.

«Річ у тім, що виробники планують поставки на кілька місяців наперед. Недоступність тепер також може бути локальною. Можливо, в одних аптеках даного препарату немає, а в інших є. Тепер це відбувається так. Коли виникає такий дефіцит безрецептурних ліків, ринок розгойдується повністю, тому що мешканці прагнуть зробити запаси, тож я б закликала до солідарності», – додала директорка SÚKL Ірена Сторова.

Що робити?

Якщо говорити про сиропи та супозиторії з парацетамолом та ібупрофеном для малюків, то минулого тижня вдалося домовитися про позачергові поставки. Найближчими днями до Чехії має надійти понад 300 тисяч упаковок дитячих сиропів Нурофен. Водночас, наприклад, препарати Панадол Юніор або Панадол Бебі були зняті з виробництва.

Чеська фармацевтична палата радить людям обговорити всю ситуацію з фармацевтом і проконсультуватися щодо інших варіантів. Дитячі таблетки, що містять 125 мг парацетамолу, можна давати маленьким пацієнтам вагою від дев'яти кілограм. А дітям понад 20 кілограмів можна давати половину таблетки з парацетамолом для дорослих, таблетки для дітей з вмістом 125 мг парацетамолу, таблетки з ібупрофеном у дозі 200 мг або гарячий напій з парацетамолом для юніорів.

Для маленьких дітей фармацевти можуть приготувати ліки індивідуально. Але навіть цей шлях не такий легкий. «Індивідуально виготовлені ліки роблять лише деякі аптеки, залежно від наявності у сировини, інструментів, обладнання та персоналу», – зазначають у фармацевтичній палаті.

Якщо говорити про інші ліки, то у цих випадках радять обговорити це питання з фармацевтом. Без огляду на нинішню складну ситуацію, у деяких випадках спеціаліст може запропонувати інший препарат з тією ж лікарською речовиною. Однак замінити ліки можна лише зі згоди пацієнта.

Ще одним способом є індивідуальна доставка – це можливість використання ліків, які не зареєстровані в Чехії, але можуть бути альтернативою зареєстрованим і на даний момент відсутнім лікам. Однак виписати незареєстрований засіб може тільки лікар.